Justin Timberlake hizo “hoyo en uno” y fue asistente de vuelo de su propio avión, antes de su paso por el Estéreo Picnic

Justin Timberlake se presentará por primera vez en Colombia el próximo 28 de marzo, como parte del Festival Estéreo Picnic - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Falta una semana para que arranque una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La alineación de su edición 2025 con Shawn Mendes, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Tool, Beck, Justice, Rüfüs Du Sol y Justin Timberlake como cabeza de cartel, serán los encargados de liderar los cuatro días de presentaciones que transcurrirán del 27 al 30 de marzo.

Pero no solo Bogotá vivirá la presencia de buena parte de estos artistas. Y es que marzo desde hace tiempo está señalado en el calendario internacional como el de mes de los festivales en América Latina. A la par con Estéreo Picnic, México recibe el Festival Vive Latino, mientras que Chile, Brasil y Argentina albergan sus respectivas ediciones de Lollapalooza.

Sin duda, uno de los nombres más esperados por los asistentes a los festivales suramericanos es Justin Timberlake, que se presentará como parte del Forget Tomorrow World Tour, gira con la que presenta su más reciente larga duración, Everything I Thought It Was.

Tras unas semanas de descanso, el norteamericano y miembro de N’Sync reanudará su gira con su primera parada: Argentina, para su presentación en el Hipódromo San Isidro de Buenos Aires, como parte de Lollapalooza.

Para ir calentando la expectativa de sus fans en toda la región, Timberlake subió una serie de videos en su cuenta de Instagram mientras se desplazaba en su avión privado con destino a Argentina. En ellos, el cantante mostró su lado más desenfadado.

En pleno vuelo, el cantante probó su destreza con el golf - crédito @justintimberlake/Instagram

Primero, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparecía jugando golf dentro de la aeronave. El artista tomó su palo de golf y golpeó la bola esperando que entrara en un vaso que sostenía otra persona al otro lado del pasillo.

Con el audio de una transmisión de golf sobrepuesto, el cantante acertó al vaso y fue felicitado por el resto de su equipo de trabajo que observaba el momento en pleno vuelo.

El cantante, como si se tratara de una azafata, dio las instrucciones de vuelo a su equipo de trabajo, que lo acompañaba en su avión privado con destino a Argentina - crédito @festereopicnic/Instagram

Acto seguido, Justin tomó el comunicador de la aeronave para dirigirse a los pasajeros como si fuera un miembro de la tripulación. “Si tienen alguna pregunta, guárdensela para ustedes”, comentó inicialmente, provocando las risas del resto de pasajeros. “Lo siento, es una broma. Por favor, pregúntenle a la tripulación”, dijo posteriormente.

Luego, reveló cuál sería la ruta de navegación para llegar a su primera parada en Suramérica. “Volaremos sobre los hermosos países de República Dominicana, Colombia, Brasil, Bolivia, hasta llegar a Argentina. Gracias por viajar con JT Live 2025 Air. Va a ser genial”, concluyó.

¿Cuándo se presentará Justin Timberlake en Colombia?

Justin Timberlake ya está en Argentina para el primero de sus conciertos en Suramérica. En Colombia se presentará el 28 de marzo - crédito Teleshow

El cantante se presentará por primera vez en el país el próximo viernes 28 de marzo, durante el segundo día de presentaciones del Estéreo Picnic. De acuerdo con el horario revelado por la organización del festival, Timberlake se presentará a partir de las 11:15 p. m. en la tarima principal (escenario Johnny Walker).

Se espera que el show tenga una duración de una hora y 30 minutos, conformado por un repertorio de entre 27 y 29 canciones que repasan toda su trayectoria en solitario, con especial énfasis en su último álbum, Everything I Thought It Was, del que interpreta 11 de sus 18 pistas.

Durante la jornada compartirá protagonismo con Tool, The Hives, Danny Ocean, Parcels, Michael Kiwanuka, Incubus, Modeselektor, Richie Hawtin y Hercvles And Love Affair, entre otros artistas.

A continuación, el itinerario del Forget Tomorrow World Tour en América del Sur:

Marzo 21: Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires (Argentina)

Marzo 22: Parque Cerrillos, Santiago (Chile)

Marzo 28: Parque Simón Bolivar, Bogotá (Colombia)

Marzo 30: Autódromo de Interlagos, São Paulo (Brasil)

Abril 5: Fundidora Park, Monterrey (México)