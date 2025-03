Westcol asustó a sus seguidores con mensaje en redes sociales: “Me intentaron robar y me alcanzó un tiro”

El streamer paisa asustó a sus seguidores en las redes sociales - crédito @westcol/Instagram - @WestCOL/X

El streamer paisa Westcol, que cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, se convirtió en el centro de atención debido a una serie de publicaciones en redes sociales que generaron preocupación entre sus seguidores.

Imágenes y videos que circulan en internet muestran al creador de contenido con aparentes heridas en el brazo y en la pierna, lo que llevó a especulaciones sobre un posible incidente con un arma de fuego tras un robo.

“Esperemos que sí pueda pelear me intentaron robar y me alcanzó un tiro”, publicó el paisa, cuyo nombre real es Luis Villa, en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, otro usuario en la red social mencionada también compartió un video del momento del disparo que le dio en el hombro al creador de contendio durante la grabación de un videojuego.

“El reconocido streamer Westcol fue herido mientras se encontraba en grabaciones para un juego, se dice que se equivoco de arma y disparo con una real en vez de una de salva”, escribió el internauta Eminem.

Estas publicaciones llevaron a muchos de sus seguidores a creer que el streamer había sufrido un ataque real. Sin embargo, el paisa aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud y que todo forma parte de un montaje relacionado con su debut como actor.

La imágenes habría ocurrido durante la grabación de escenas para el videojuego GTA VI, que se estrenaría en otoño de 2025, donde el creador de contenido participa. En dichas grabaciones, el streamer se vistió con ropa militar y realizó entrenamientos para interpretar su papel, lo que incluyó escenas que simulaban disparos.

Se especuló que alguien del equipo habría utilizado un arma real en lugar de una de salva, lo que habría causado las supuestas heridas. Sin embargo, Westcol desmintió esta información a través de sus historias de Instagram, donde mostró que su participación en el proyecto fue completamente segura y que no sufrió ningún daño físico.

“Hoy debuto como actor, hago mi primera actuación para un videojuego y lo voy a transmitir (...) hoy fui actor por un día, la verdad mejor ser streamer (...) fue un buen día, pronto les muestro el resultado de mi primera actuación”, expresó a través de sus historias de Instagram y añadió en X: “Tengo que hacer una actuación el día de hoy para un videojuego… por qué no hacerlo en streaming jajaja, Westcaprio”, dejando claro que las imágenes forman parte de la caracterización de su personaje en el videojuego.

Los videos de la actuación del paisa están circulando por la red social X y TikTok con cientos de comentarios de sus fanáticos. Algunos usuarios indicaron que el streamer se inventó su herida por “miedo” a su pelea con TheGrefg en La Velada del año 5 y otros lo felicitaron por su proyecto como actor.

“Pobre Westcol, hasta donde va a llegar el miedo que tiene a pelear con Grefg”; “Era obvio se lo hizo a propósito para que TheGrefg no lo reventara en la pelea pero bueno que se va a hacer y encima decía muy de calle”; “Se leciono para no pelear en la velada le tiene miedo a The Grefg”; “le dieron con una bala de paintball 🔫”; “Felicidades por u actuación”, son algunas reacciones en las redes.

Las publicaciones sobre las supuestas lesiones de Westcol generaron inquietud entre sus seguidores, especialmente porque el streamer está programado para participar en La Velada del Año 5, un evento de boxeo del influencer español Ibai Llanos que se llevará a cabo el 26 de julio de 2025 en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El evento, que reúne a 14 combatientes, se ha convertido en uno de los espectáculos más grandes del mundo del streaming, atrayendo a miles de espectadores tanto en vivo como a través de plataformas digitales. Con pocos meses restantes para el evento, la atención está puesta en cómo Westcol y TheGrefg continuarán su preparación para el combate, especialmente después de las recientes polémicas que han rodeado al paisa.