Esta es la empresa familiar colombiana que está entre las más grandes del mundo: casi desaparece por culpa de la guerra contra Pablo Escobar

Diomedes Díaz culpó a Jorge Oñate de la decisión que tomó de no tener avión privado: “Quién se aguanta al compadre” Esta fue la entrevista en la que el ‘Cacique de La Junta’ reveló la razón por la que prefirió siempre viajar en vuelos comerciales y no comprase su propio jet: “Mientras Jorge esté vivo yo no compro avión”, afirmó