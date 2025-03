Daniel Samper Ospina se enfrentó al comediante Gabriel Murillo, que lo llamó “gomelo”, y le recordó chiste racista sobre Chocó

Rifirrafe entre Samper Ospina y Murillo - crédito Youtube e Instagram

“¿Esta de acuerdo con que los gomelos dejen de creerse chistosos?”, dice el post que publicó en X Gabriel Murillo, humorista colombiano conocido por sus polémicos chistes en formado stand up y por haber formado parte del extinto grupo de comediantes conocido como Con Ánimo de Ofender.

El cuestionamiento de Murillo se dio luego de que Samper Ospina publicara, en video, el fragmento de una columna en la que, con ironía, plantea posibles preguntas que estarían en la consulta popular convocada por Gustavo Petro para avalar la reforma laboral.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Samper Ospina no tardó mucho en responderle al comediante bogotano, haciendo referencia a un chiste que provocó el rechazo de varias personas, pues allí Murillo afirma que el departamento del Chocó tiene mal olor.

“¿Gomelo por burlarme del populismo de Petro, Gabriel Murillo? Ni que me burlara del Chocó, como usted lo hace: “El apartamento de mi mamá es limpio todo el tiempo y el mío es un asco, mi apartamento huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”. (Por cierto: yo sí he ido al Chocó, y muchas veces, y me encanta a lo que huele y admiro mucho a su gente.)”, señaló Samper.

Respuesta de Gustavo Petro a Gabriel Murillo - crédito X

Murillo tampoco dejó pasar mucho antes de volver a arremeter contra el autor del ‘Notidani’ y utilizó como argumento el caso de corrupción del que fue protagonista Ernesto Samper (Proceso 8.000), tío del periodista y humorista.

“Tal vez si personas como su Tío no se robaran el país, el Choco no olería a Yogo Yogo vencido. Fuerte el saludo, cordial el abrazo”, señaló Murillo.

Murillo habló de Ernesto Samper - crédito X

Un chiste que abrió debate sobre racismo

El especial de comedia que publicó en su canal de YouTube Gabriel Murillo provocó amplia indignación en Colombia. En 2024 Murillo habló con Infobae y se refirió a la ola de críticas que recibió por el comentario.

“Estoy acongojado, compungido y adolorido por la angustia que tengo en el corazón, no mentiras, yo ya estoy acostumbrado a que pasen estas cosas, la primera vez que me pasó como que uno se alcanza a preocupar, pero ahora es como que ya paso, la gente va a decir que lo que quiere decir y en una semana se va a olvidar. Yo quiero ver cuando lleguen al minuto 50 y se encuentren con otro chiste, es que el chiste del Chocó no es de mayor trascendencia dentro del show, no es un chiste que sostenga el show, es un chiste de transición entre dos ideas”.

El comediante se refirió a lo que para él huele el Chocó - crédito GabrielMurillo/YouTube

Murillo pidió a quienes lo critican que vean por completo el especial, revelando que hay un fragmento en el que cuenta cómo un amigo de color se indigna por el nombre de un postre en Bogotá, pero indicó que las figuras políticas que lo han señalado solo lo hacen por figurar.

“Cuando lleguen a los chistes de verdad, los que tienen trascendencia y que de verdad son pesados, ese día creo que va a estar mejor… Si quieren ver un chiste sobre racismo, ahí hay uno, hay uno muy bonito hablando sobre el racismo en Colombia, es que todo mundo quiere aparecer en el titular y ya, no les importa tampoco, si les importara el Chocó, el Chocó no sería el Chocó, es gente a la que no le importan esas regiones, solo les importa ganar plata”.

Sobre la postura que han tomado personas de la opinión pública, Murillo invitó a que en lugar de indignarse por una broma, tomen ese tiempo para trabajar por mejorar al departamento que ha sido uno de los más afectados en la historia del país.

“Ahora es el momento de indignarse y decir que es la tierra amada cuando realmente nunca han hecho nada por esa tierra, yo por eso no mencionó a los políticos, no hace parte, ni mucho menos de políticos que son gente horrible”.