Hermana de Pablo Escobar contó cómo ella le ayuda al capo a contar los dólares de su fortuna: “La calculadora daba error”

Alba Marina Gaviria, hermana de Pablo Escobar, reveló contaba el dinero del capo que ella ayudaba a contabilizar - crédito Colprensa y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Alba Marina Gaviria, hermana de Pablo Escobar habló 32 años después de la muerte del narcotraficante antiqueño de cómo hacía el capo para transportar y contabilizar los dólares que le llegaban producto de su negocio ilícito con la cocaína.

Según detalló entre risas, Marina, persona a la que el llamado “el patrón del mal” confió la tarea de contar los dólares billete por billete y almacenarlos, que su hermano le llevó una calculadora en la que no era posible sumar la gran cantidad de dinero que entraba. “Eso daba error, error, error y él me llamaba cada minuto a preguntar cuánto había”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Pablo me mandaba los dólares en unas cajas, en esas cajas en donde están las tapas de los inodoros, eso si muy bien organizaditos, por denominación, pero algunos llegaban llenos de pantano, ya se imaginarán”, comenzó narrando Alba en entrevista con el periodista Rafael Poveda para el pódcast Más allá del silencio.

Alba Marina Gaviria, hermana de Pablo Escobar contó entre risas cómo contabilizaba el dinero del capo paisa - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Marina recordó este episodio del pasado como algo anecdótico, ya que, Pablo no dimensionaba la cantidad de plata que tenía acumulada, razón por la que le consiguió una calculadora pequeña en la que a ella no le era posible llevar las cuentas. Asimismo, agregó que la forma en la que movilizaban los billetes hacía que algunos de estos llegaran embarrados, y ella debiera limpiarlos.

Por si fuera poco, a la hermana del capo le tocó lidiar con la impaciencia que tenía Escobar que la interrumpía al teléfono queriendo conocer la cifra del acumulado.

“A mí me tocaba limpiarlos, organizarlos y contarlos y yo le mandaba. Pablo me llamaba cada rato, ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Y yo le decía, “Pablo, te voy a colgar y no te voy a volver a contestar al teléfono porque no me estás dejando. Cada vez que estoy terminando, vos me llamas y tengo que volver a empezar. Entonces, yo estaba haciendo los cómputos a mano y él me regaló la la la calculadora pequeñita. Entonces, yo fui tan ilusa que hacerle las cuentas a Pablo con una calculadorcita. Me tocó comprar Se me salían los números de toda la plata que era. Entonces me tocó comprar pues una calculadora ya más más potente”, relató.

La hermana del capo habló de la guerra contra el Estado que sostuvo el cartel de Medellín - crédito Más allá del silencio

Hermana de Pablo Escobar aseguró que el capo se suicidó

En la misma conversación con Rafael Poveda, Alba Marina Gaviria que usa el apellido materno para evitar que la relacionen con el fallecido narcotraficante, recordó que hizo tras la muerte de Pablo Escobar, revelando que los agentes del Bloque de Búsqueda le quitaron el bigote a su hermano y mintieron sobre la ubicación de los disparos que recibió el capo, lo que la lleva a concluir que el antioqueño se quitó al vida y no fue asesinado como se contó en la prensa.

La hermana del capo era la encargada de contar el dinero de los primeros cargamentos - crédito Editorial Planeta

“Yo no sabía dónde estaba, yo en el taxi lo dejaba en cierto punto. Cuando llegamos allá estaba “Limón” tirado en la acera, yo no veía a Pablo, me toco preguntarle a los policías y Pablo estaba arriba en el techo, ellos tenían una fiesta, le quitaron el bigote, hicieron las del diablo. Yo iba a subir y no me dejaron subir. Pablo no tenía nada (sangre en el cuerpo), Pablo se suicidó para protegernos a nosotros”, afirmó Alba.

La hermana del temido capo integrante del cártel de Medellín, Pablo era algo similar a un héroe, ya que, pese al daño que hizo, aseguró que era un hombre de buenas intenciones que contaba con admiradores.

“Pablo nació para la guerra, como Simón Bolívar, hay gente que son guerreros, fue mejor que Pablo muriera en la lucha, pero si pensamos en las guerras, podemos pensar. Yo no estoy justificando, pero si uno permite que hicieran lo que nos hicieran, que más nos hubieran hecho. En La Catedral empezaron a mandar aviones, cuando se dio cuenta de la traición de los Moncada y Galeano, paso lo que paso allá. Yo estaba hablando y me dijo: «Esconda a todo mundo porque los van a torturar para encontrarme»”.