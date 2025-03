Jonathan Islas, actor de ‘Bella calamidades’, reveló que es adicto al alcohol y anunció que se retira de la actuación: “Me rindo”

Jonathan Islas reveló su lucha contra el alcoholismo en un emotivo video publicado en redes sociales - crédito @jonathanislasoficial/Instagram - Telenovelas Colombianas: Grandes Historias, Grandes Personajes/ Facebook

El actor mexicano Jonathan Islas, conocido por su participación en producciones colombianas como Bella Calamidades, compartió públicamente su lucha contra el alcoholismo.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, el artista confesó que su adicción al alcohol lo ha superado y que ha tomado la decisión de buscar ayuda para superar esta situación. Islas expresó que este paso no solo busca liberarlo de su dependencia, también ayudarlo a sanar heridas emocionales que ha arrastrado durante años.

En el video, que dura tres minutos, el actor de 45 años explicó que llegó a un punto en el que reconoció que no podía controlar su consumo de alcohol: “Quiero tomar una decisión muy importante en mi vida y es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que yo podía controlar todo, y me doy cuenta de que no, que el alcohol me superó”.

El actor mexicano reflexionó sobre cómo su adicción afectó relaciones familiares y sentimentales - crédito @jonathanislasoficial/Instagram

Islas también admitió que esta adicción ha afectado profundamente sus relaciones personales, lastimando a sus seres queridos, incluidas sus hermanas y parejas: “Y no solamente quiero sanar el tema del alcoholismo, también sanar cosas que he vivido, siempre lo he dejado pasar, y hay cosas que tengo que sanar, y una de esas, pues es dejar el alcohol”.

El exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Telemundo indicó que este proceso no solo se trata de dejar el alcohol, sino de sanar aspectos más profundos de su vida: “Siempre lo he dejado pasar y hay heridas que tengo que sanar, una de ellas es dejar de tomar alcohol”.

El actor destacó que asumir esta responsabilidad no ha sido fácil, pero que está decidido a enfrentar las consecuencias de sus errores y trabajar en convertirse en una mejor versión de sí mismo: “No es fácil estar aquí y decirles, pero también somos seres humanos y tenemos el derecho equivocarnos, pero también hacer por algo de las cosas que hacemos mal”.

Jonathan Islas reconoce el impacto del alcohol en su entorno y busca sanar heridas emocionales - crédito @jonathanislasoficial/Instagram

En su mensaje también hizo un llamado a quienes enfrentan problemas similares, animándolos a buscar apoyo y no quedarse estancados: “Pero también quiero compartir esto para que sea un ejemplo para mucha gente que está también viviendo este proceso y viviendo cosas que yo estoy viviendo y que sepan que no estamos solos, que sepan que tenemos una familia, que tenemos un amigo, que siempre hay alguien que nos va a escuchar, que hay terapias, que hay pláticas, que hay muchas cosas que nos pueden ayudar y que lo hagan, no se queden estancados”.

La decisión de Jonathan Islas de compartir su lucha llegó después de un incidente que generó controversia en redes sociales. A finales de febrero, su pareja, la actriz Ferny Graciano, publicó un video en el que se les veía en medio de una discusión mientras ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Aunque el video fue eliminado poco después, el hecho generó rumores sobre los problemas de adicción del actor, los cuales él mismo confirmó en su reciente declaración.

En su mensaje, Islas reconoció que este tipo de situaciones lo llevaron a reflexionar sobre el impacto de su comportamiento en su entorno: “Sé que he cometido muchos errores y uno de ellos mas importante, aparte de lastimarme y lastimar a mi gente, a mis hermana, a mis parejas y mis seres queridos, cosa que me lastima mucho.. Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. (Es) una sustancia que no me da nada, me ha quitado muchas cosas”.

El mensaje del actor enfatiza la importancia de pedir ayuda en el proceso de recuperación - crédito @jonathanislasoficial/Instagram

El actor expresó su gratitud hacia sus seguidores, quienes han estado presentes desde el inicio de su carrera. “Este video lo estoy haciendo por mí, pero se los quiero compartir porque sé que han estado desde el principio y me han apoyado. Gracias a ustedes estoy en la posición donde estoy”, dijo.

Jonathan Islas dejó claro que su recuperación será un camino largo, pero que está comprometido a seguir adelante. “No va a ser de hoy para mañana, este proceso va a ser largo, pero hoy me estoy rindiendo ante el alcohol y voy a hacer todo lo posible para ser una mejor versión de mí”, afirmó.

La valentía del actor al compartir su historia generó una ola de apoyo en redes sociales. Figuras del entretenimiento como el actor colombiano Fabián Ríos le enviaron mensajes de aliento. “Aquí tienes a tu hermano para todas, aquí tienes a tu hermano para siempre. Hoy te ofrezco mi mano para que sepas que no estás solo”, escribió Ríos en un comentario en Instagram.

El intérprete agradeció a sus seguidores por apoyarlo desde el inicio de su carrera - crédito @jonathanislasoficial/Instagram