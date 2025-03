Famosa cadena de comidas rápidas se hizo viral con promoción, aprovechando el escándalo de Béele, Isabella Ladera y Cara; Valentino Lozano reaccionó: “Así como si vinieron se van”

Publicidad con la situación sentimental de Cara y Beéle causó furor en redes sociales - crédito @beele @cara y @burgerkingve/IG

En las redes sociales está circulando una foto con la publicidad que creó la empresa Burger King de Venezuela, la cual aprovechó la viralidad en la que está el tema de la situación sentimental entre el cantante colombiano Beéle y su exesposa Camila Rodríguez, también conocida como Cara.

Luego de que saliera a la luz el pódcast de Un tal Fredo en el que ella contó toda su historia sobre lo que le pasó y vivió durante el tiempo en el que estuvo de pareja con el cantante de reguetón Brandon López (nombre de pila de Beéle).

Aunque la mujer compartió impactantes detalles sobre su matrimonio con el cantante — como la forma en la que descubrió la infidelidad de su entonces esposo con la modelo Isabella Ladera, quien actualmente es su pareja, las varias complicaciones de salud que tuvo que enfrentar, mientras no contaba con el apoyo de él, algunas supuestas humillaciones por dinero y la falta de trabajo que tuvo en esa época — las palabras que usó en la conversación y las que contó que el artista le expresaba a ella se volvieron tendencia rápidamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La pareja empezó en la música juntos apoyando el proyecto de Beele - crédito @caraoficial_ @beele / Instagram

Los gestos, lo que le dijo Beéle y la manera en la que todo sucedió se convirtieron en memes y burlas en las redes sociales, varias personas han imitado al cantante colombiano de manera sarcástica tratando de expresar que sería una mala pareja, al igual que con Isabella Ladera, por haber sido la mujer con la que le fue infiel a su exesposa.

Sin embargo, desde la tarde del 13 de marzo en las plataformas digitales se está mencionando el tema con mayor fuerza, pero por una campaña publicitaria que sacó Burger King con una promoción de comida que se puede adquirir en el local de Venezuela que hizo referencia a la polémica y le sacó provecho a la tendencia.

La famosa marca compartió una foto en la que aparecen dos opciones de hamburguesas con diferentes precios, pero lo que más llama la atención es que hacen el llamado al público a partir de la icónica expresión que tuvo Isabella Ladera con Beéle en los mensajes de texto que se enviaron cuando estaban empezando a salir y que fueron descubiertos y expuestos por Cara.

“Otey, Otey”, empieza diciendo la publicidad.

Seguido a esto, aparece el mensaje con el que le ‘resuelven’ la vida a los interesados en comprar su comida, pero que no cuentan con la cantidad de plata necesaria para ello. Texto en el que también involucran la situación de la pareja colombiana.

“‘Sin dinero’ para la familia, tranquilo, aquí nada de comida Cara”, dice el mensaje.

Burger King usa polémica entre Beéle, Cara e Isabella Ladera para sacar publicidad - crédito @burgerkingve/IG

La expresión “sin dinero” fue puesta entre comillas porque exactamente así la mencionó Cara en el pódcast cuando contó que le pidió dinero un día a Beéle para sus hijos y el artista le contestó de esa manera para no darle.

Adicionalmente, ponen el nombre de la creadora de contenido, que en una conversación de 3 horas confesó todos lo detalles de lo que en su versión sucedió durante el tiempo en el que sostuvo una relación sentimental con el colombiano.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en volverse viral y se llenó de cientos de reacciones, son burlas hacia el cantante, Isabella y lo que había pasado, teniendo en cuenta las revelaciones de Cara y su mejor amigo Valentino.

"Dios mío, denle un premio al equipo de marketing de Burger King", “¿Pero viene incluida con la moza? ¿O el juguete se vende por separado?“, ”¿Esta promo incluye orden de alejamiento?“, ”Quedé frente al mar", “¿Si la pido por Instagram, ponen el chat que se borra?“, ”La de marketing es mujer y estoy orgullosa de ella", dicen algunos de los comentarios.

Respuesta de Valentino a la publicidad de Burger King - crédito @burgerkingve/IG

De hecho, el mismo Valentino Lázaro reaccionó y pidió que le enviaran hamburguesas porque estaban “sacándole el jugo” a una situación en la que él está involucrado con su amiga, a lo que los de marketing de la empresa en Venezuela contestaron nuevamente de manera icónica y haciendo referencia a la polémica.

“Yo se las invito, pero venga con Cara. Pero eso si, así como si vinieron se van, no me anden pidiendo $10 para el pasaje porque plata no hay”, respondieron.

Burger King le respondió a Valentino - crédito @burgerkingve/IG