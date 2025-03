Reconocido humorista de ‘Sábados Felices’ aclaró que sigue vivo: “No me maten tan rápido”

Humorista de Sábados Felices salió a demostrar su supervivencia y envió un mensaje contundente - crédito @cecorre_humor/IG

Una insólita confusión sucedió en las en redes sociales hace unos días y llevó al humorista César Corredor, reconocido por su personaje de “Barbarita” en Sábados felices, a desmentir su propio fallecimiento.

Todo surgió tras la triste noticia de la muerte de Jairo Susa Lizarazo, un destacado libretista del programa humorístico de Caracol Televisión, información que se confirmó en la tarde del lunes 10 de marzo de 2025. Desde ese momento, comenzó a correr el error, que rápidamente se propagó en el público.

Al parecer, la situación habría empezado a confundirse después de que César publicó un mensaje en su cuenta de Instagram lamentando el fallecimiento de su colega y amigo Jairo Susa. Sin embargo, la imagen compartida, en la que aparecía en su icónico papel de “Barbarita" junto a un mensaje de despedida, llevó a varios usuarios a malinterpretar la publicación, creyendo que el humorista era quien había fallecido.

La información errónea no tardó en difundirse, y pronto comenzaron a circular mensajes de condolencias en todas las plataformas digitales, incluso se creó una foto en la que estaba su personaje con las palabras “Que en paz descanse”, lo que llevó a Corredor a intervenir para aclarar la situación.

Este fue el mensaje con el que César Corredor acompañó la publicación de despedida - crédito cecorre_humor/Instagram

De manera contundente, Corredor decidió grabar un video para desmentir la noticia y explicar el equívoco, pero también para pedir que se maneje de una manera responsable la información porque hay personas que pueden salir afectadas sin querer.

“Amigos, los saluda César Corredor, más conocido como ”Barbarita”. Estoy haciendo este video aclaratorio y de rectificación porque están llegando demasiados mensajes y se está volviendo viral una foto de “Barbarita” con el letrero: ‘Que en paz descanse’. Hay que hacer un llamado de atención a las personas que manejan la información de estos medios escritos porque están colocando que “Barbarita” se murió o que César Corredor se murió. No. Aclaro que la persona que falleció lamentablemente fue un compañero libretista de nuestro programa, llamado Jairo Susa Lizarazo”, empezó diciendo César Corredor.

De acuerdo con sus declaraciones, él puso una foto junto al libretista acompañado de un mensaje de condolencias, pero, al parecer, habrían tomado esto y luego “hicieron una muy mala redacción” al punto de que habrían informado que Corredor era el fallecido. Por eso, borró la publicación y el mensaje.

El comediante, además de corregir la confusión, hizo un llamado a los medios y al público para ser más cuidadosos al difundir información, lanzando una broma sobre la situación: “Por favor, no me maten tan rápido, mire que me sacan de Colpensiones. Por favor no crean, estoy más vivo que nunca, “Barbarita” está más viva que nuca”.

César Corredor aclaró noticias sobre su muerte y aprovechó para enviar mensaje con humor - crédito @cecorre_humor/IG

“Por favor, no manejen mal las redes que no saben el daño que pueden ocasionar a personas desprevenidas. Yo estoy bien gracias a dios y agradezco los muchos mensajes que he recibido de solidaridad jajaja. Al menos ya supe como reaccionan las personas al enterarse de mi muerte, que espero que sea dentro de muchoooossss años más”, puntualizó el humorista.

Más allá de la confusión, la noticia central es la pérdida de Jairo Susa Lizarazo, quien dejó una huella imborrable en Sábados felices. Desde su ingreso al programa en 1986, se consolidó como uno de los pilares creativos, no solo escribiendo guiones, sino también formando nuevas generaciones de humoristas y supervisando diversos segmentos del show.

Su fallecimiento ha significado un duro golpe para el equipo del programa y para quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar con él. Corredor, además de aclarar la situación, aprovechó la oportunidad para rendir un sentido homenaje a su amigo, destacándolo como un mentor invaluable y una inspiración para la industria del entretenimiento.

A pesar de la desafortunada confusión, César Corredor continúa activo y con el mismo humor que lo ha caracterizado durante décadas, mientras Sábados felices despide a uno de sus grandes creadores.