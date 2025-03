Liss Pereira contó, entre risas, la confusión que se llevó por el Día de la Mujer: “Me supo rarito”

La comediante habló del episodio grave de salud que vivió - crédito @lisspereira/Instagram

Para los comercios a nivel mundial y particularmente en Colombia, marzo está marcado como el Mes de la Mujer. Si bien la jornada de celebración y conmemoración por las luchas y logros del feminismo en la búsqueda de garantizar sus derechos es el 8 de marzo, es habitual que los establecimientos aprovechan el mes entero para dedicar sus esfuerzos a promover el consumo de sus productos usando ese concepto a su favor.

Sin embargo, en el caso de Liss Pereira eso no resultó tan bien como podía esperar, y así lo dio a conocer con una curiosa anécdota en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la comediante, locutora y exparticipante de Masterchef Celebrity apareció acompañada de su hermana, y entre risas ambas narraron lo que sucedió cuando visitaron una tienda de mascotas.

La comediante relató que fueron a una tienda de mascotas y se llevaron una confusión junto a su hermana cuando recibieron un obsequio - crédito @lisspereira/Instagram

“Mi hermana está cagada de la risa porque nos acabamos de dar cuenta de que fuimos a comprar comida pa' perro, y por el Día de la Mujer nos dieron regalo extra”, inició.

Debido a la forma que tenía el producto, la cucuteña pensó que se trataba de un dulce. “Era como un chocolate, como un caramelo. y yo me comí la mitad y se lo pasé a ella [dijo señalando a su hermana]. Yo le dije ‘mire, vea, compartamos’. El sabor a mi me supo rarito, pero normal porque a caballo regalado... o a perro regalado en este caso“, contó Liss que apenas podía contener la risa.

El panorama cambió una vez se fijaron en la envoltura del regaló que recibieron, pues allí se dieron cuenta de que lo que acaban de consumir no era un chocolate, sino comida para perro. “¡Y resulta que nos acabamos de dar de cuenta que era pa' perro! No era para el Día de la Mujer, ¡Era pa' la perra!”, afirmó entre risas.

Liss contó que fue entonces cuando se fijaron que en las características del producto se explicaba que se trataba de un alimento alto un humedad y proteina, pues se trataba de un concentrado con sabor a pollo y pescado.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, que no desaprovecharon la oportunidad para soltar remates o comentarios ocurrentes sobre la anécdota que compartieron. “Par de bolas”, “Se les va a poner el pelo brillante”, “Por lo menos bien nutridas si quedaron”, “Ahora 3 vueltas a la cama y listo a dormir”, “Lo importante es q las uñas y el pelo te crecerán divinos”, “Cuando se dieron cuenta que estaban ladrando”, fueron algunas de los comentarios más destacados.

Liss Pereira habló de la condición médica que padece y de las convulsiones que sufrió por ansiedad

Liss Pereira reveló un momento icónico de su infancia. Crédito: Captura de pantalla - Youtube Juanpis González

Debido a su carrera profesional y su rutina como madre, la nortesantandereana reveló en el pódcast Sinceramente con Cris, presentado por Cristina Estupiñán, que esto la llevó a lidiar con un complejo episodio de ansiedad que se agravó hasta el punto de sufrir convulsiones.

“Yo me di cuenta a mis 37 por ahí, que tenía un montón de cosas que me explican hoy, porque antes me costaba tanto tantas cosas. Tengo neurodivergencia, mi cerebro no es como normal, tengo TDA, trastorno del déficit de atención y tengo dismorfia corporal (...) lo mío era ansiedad. Yo después de Masterchef estuve pasando por una ansiedad, pero crítica. Yo tengo migraña crónica desde chiquita y, combinado con todo este paquete tan sabroso que le acabo de mencionar (...), estuve convulsionando. Un día tuve 25 convulsiones de la ansiedad tan berraca”, comentó.

A raiz de estas situaciones, Liss decidió frenar su actividad laboral. “Estuve muy enferma, entonces yo hice un parón, hice una parada importante en mi vida, le bajé un montón al trabajo, otra vez porque cuando tuve a mi hijo también le bajé un montón al trabajo, y decidí centrarme en mi salud y desde ahí, gracias a Dios”, dijo.