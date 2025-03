La Toxicosteña ‘le cantó la tabla’ a La Liendra en ‘La casa de los famosos’ y lo dejó callado: “Tú levitas, el intocable”

Ante los reclamos de La Liendra, la Toxicosteña se despachó en su contra y le aclaró que no tiene interés en tratar con él - crédito cortesía Canal RCN

Cindy Ávila, mejor conocida en la industria musical como la Toxicosteña ‘estalló' luego del nuevo juicio que presidió Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025 donde La Liendra se cansó de que la intérprete de Macta Llega lo incluya en sus ataques al grupo que se hace llamar como ‘los lavaplatos’ en el que también están Camilo Trujillo, José Rodríguez, el “Negro” Salas y Mateo Varela.

Luego de que Mauricio Gómez, nombre real del influenciador paisa, le pidiera a la “Toxi” dejar de referirse a él en las actividades de la competencia, la cantante se le fue lanza en ristre y lo dejó sin argumentos. “Métete una cosa en la cabeza, el mundo no gira alrededor tuyo, tú levitas, pero a mí tú no me importas”.

“Si tienes algún problema con Camilo, con José, con el que sea, enfóquese en esa persona y no trate de involucrar a otra, sí me entiendes, porque eso acá puede causas reacciones negativas”, comenzó diciendo La Liendra después de que la cantante expresara sentirse en la mira de los ‘lavaplatos’.

La Toxicosteña le cantó las verdades a La Liendra en la cara luego del segundo juicio en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Mi comentario fue dirigido a Camilo para mí él anda detrás de ti. ¿De ti dijo algo malo? Pues es que Te dijeron, ¿te parece algo malo ser líder? Te encanta hacerlo, entonces ¿por qué es malo?”, contestó la “Toxi” a la sugerencia de Mauricio que terminó en advertencia, pues la Liendra trató de poner fin a la discusión poniendo barreras y tomando distancia de la cantante.

“Estoy diciendo que no me toques y no te toco, no me menciones, no te mencionó, es todo, no te metas conmigo y ya”, este comentario provocó la reacción agresiva de la Toxicosteña a la que no le tembló la voz para aterrizar a su contendor.

“Métete una cosa en la cabeza Liendra, el mundo no gira alrededor tuyo. Estás acostumbrado a que todo el mundo te ande atrás, como a que te lamban y que pasa, que para mí eres tu eres igual a Emiro, eres igual a Yina, eres igual a Lady, eres igual a cualquiera. Tú levitas, pero a mí tú no me importas”, aclaro la integrante del grupo de ‘las chicas fuego’.

Luego del posicionamiento, los dos participantes tuvieron una tensa discusión - crédito Canal RCN

¿Qué pasó entre La Liendra y la Toxicosteña?

Las diferencias entre la “Toxi” y La Liendra comenzaron cuando la artista musical manifestó sentirse atacada por todos los hombres que hacen parte del grupo de los ‘lavaplatos’, alianza a la que pertenece Mauricio Gómez, pues la cantante argumenta que ellos la atacan en ‘manada’, pues en cada nominación y en cada posicionamiento son ellos lo que la amenazan.

La falta de talento para el canto de La Liendra desesperó a "el Jefe" en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Sin embargo, la “Toxi” aclaró que a ella no le incomoda el hecho de que la nominen o se posicionen en frente suyo cuando está en riesgo de eliminación, lo que artista alega, es que las excusas que le dan como motivos no son del sufímente peso.

“Me molestan son las excusas que dan y después vienen como a justificarlo, como a a mí qué me importa. Que gana uno con justificar algo que no es real. No tienen criterio, no tienen no tienen autonomía, hacen lo mismo que haces tú. Eso es todo”, explicó.

Es en ese momento en el que La Liendra intentó conciliar y acordar que entre ellos no se tiren, dándole su palabra a la cantante de que si ella no lo menciona, él tampoco lo hará con ella.

“Tú a mí no me importas. Entonces, a ti no se te puede ver, no se te puede hablar, el intocable, ahora no se puede decir nada y no se puede tocar a La Liendra porque caen en en manada como saben hacer. Es así, entonces no lo discutas”, reiteró la “Toxi”.

La confrontación de Cindy Ávila al creador de contenido fue aplaudida por algunos de los cibernautas que coinciden con los expresado por la cantante: “Se tenía que decir y lo dijo”, “eso estuvo bien porque anda muy alzado”, “gracias Toxi, al fin alguien lo puso en su lugar”, “que grande la Tóxica”, “yo me volví súper fan de La Toxi”, “La tóxica está ‘empeliculada’ con problemas que no son ni de ella”, “le Dijo lo que piensa todo el país”.