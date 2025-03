Kevin Roldán reveló cuánto le cobró a Cristiano Ronaldo por su show en una fiesta privada

Kevin Roldán reveló cuánto cobró por cantar en la fiesta privada de Cristiano Ronaldo en Madrid - crédito @KevinRoldanMx/X

El cantante de reguetón Kevin Roldán sorprendió al público al revelar detalles inéditos sobre su participación en la exclusiva fiesta de cumpleaños del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, celebrada en 2015 en Madrid, España.

En una reciente entrevista con la emisora Mix, el artista confesó que recibió una suma de 250.000 euros (más de 1.100 millones de pesos al cambio actual) por su presentación en el evento, que reunió a varias estrellas del fútbol mundial.

La fiesta tuvo lugar cuando Ronaldo formaba parte del Real Madrid y celebraba su cumpleaños junto a compañeros de equipo como James Rodríguez, Marcelo Vieira y Keylor Navas. Roldán, que en ese momento ya gozaba de gran popularidad a nivel internacional gracias a éxitos como Si tú no te enamoras, fue elegido como el artista principal de la noche.

Durante la entrevista, Kevin Roldán explicó que, aunque no tenía una conexión especial con el mundo del fútbol, estaba al tanto del impacto de Cristiano Ronaldo en el deporte. “En ese tiempo estaba muy enfocado en mi música y yo no soy muy futbolero, entonces yo sabía que CR7 estaba rompiendo y que era un duro, pero tampoco es que yo estuviera conectado con ese mundo”, afirmó el cantante.

Según contó el reguetonero al medio citado, su enfoque en ese momento estaba completamente centrado en su carrera musical, lo que lo llevó a asumir el evento como un trabajo más, sin buscar establecer una relación personal con el futbolista.

El contacto para la presentación se dio a través de Enrique, la mano derecha de Ronaldo, que se comunicó directamente con el padre de Roldán para coordinar los detalles del show. El cantante recordó que se encontraba en un hotel en Nueva York cuando recibió la llamada que le notificaba sobre la oportunidad de cantar en la fiesta privada del deportista portugués, que actualmente está jugando en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí.

A pesar de la magnitud del evento y la presencia de figuras destacadas del fútbol, Kevin Roldán optó por mantenerse en su camerino hasta el momento de su presentación. Según relató, incluso rechazó la invitación del futbolista colombiano James Rodríguez, que subió al camerino para animarlo a unirse a la celebración.

“Nosotros llegamos y yo me quedé en el camerino y el que sube al camerino es James Rodríguez y me dice ‘Ey, pero esto es una fiesta ¿por qué no bajas? Cris está preguntando’ y yo le dije que no porque había ido era para hacer mi show. Yo soy muy respetuoso y no me voy a meter a una fiesta”, explicó el reguetonero.

El momento más memorable de la noche ocurrió durante su actuación, cuando Cristiano Ronaldo subió al escenario para cantar junto a él. Este instante, que fue capturado en imágenes y videos, se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la fiesta. “Ese fue como el momento épico de la fiesta y lo que se viralizó”, recordó Roldán en la entrevista citada.

Tras la celebración, surgieron rumores de que Cristiano Ronaldo habría demandado a Kevin Roldán por compartir fotografías y videos del evento en redes sociales. Sin embargo, el cantante desmintió estas versiones durante la entrevista, asegurando que no existían cláusulas en el contrato que prohibieran la publicación de contenido relacionado con la fiesta.

“La prensa deportiva es fuerte, entonces nunca hubo cláusulas de que no se podía subir nada”, aclaró y destacó que el contenido compartido fue completamente orgánico y que no hubo intenciones de generar controversia.

Aunque el cantante no mantuvo contacto con Ronaldo después del evento, su experiencia en aquella noche sigue siendo un tema recurrente en entrevistas y conversaciones sobre su trayectoria: “Yo con Cristiano no tengo relación porque yo tomé ese evento como un trabajo, como un negocio”.

La revelación de la cifra que recibió por su presentación generó cientos de comentarios en las redes sociales, reviviendo un episodio que, en su momento, causó revuelo tanto en el ámbito musical como en el deportivo: “El KR pudo ser mas viral pero no evoluciono con la música”; “casi 1.200 millones de pesos !! a esa edad wow”; “Después de ese concierto privado no sonó más”; “Con eso se pudo comprar una casa, cumplió su sueño, mejor dicho 🔥”; “Muy arrogante”; “🔥el artista favorito de Cristiano”; “Desde ese día el bicho le cogió la mala 😂”; “😳😳😳Simplemente KR😔”.