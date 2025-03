El Centro Democrático “no le tiene miedo” a la consulta popular de Petro, aseguró Paloma Valencia

Paloma Valencia profundiza en la postura del Centro Democrático ante la consulta popular propuesta por el Gobierno Gustavo Petro - crédito @Horadelaverdad/X

En medio de un debate nacional sobre las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, afirmó que su colectividad no teme a la consulta popular que el Gobierno planea realizar para someter a votación las reformas laboral y de salud.

Valencia resaltó que su partido nunca ha puesto obstáculos para que los colombianos expresen su opinión en las urnas, aunque cuestionó la viabilidad y las consecuencias de las propuestas gubernamentales.

De acuerdo con lo informado, Valencia destacó que el Centro Democrático siempre ha respetado la voluntad popular, recordando el caso del plebiscito por la paz en 2016, en el que ganó el “No”.

Sin embargo, señaló que, a pesar de ese resultado, el Gobierno de entonces continuó con la implementación de los acuerdos. “Jamás hemos tenido miedo al pueblo colombiano”, expresó la senadora, que también planteó dudas sobre el impacto de las reformas propuestas por el Ejecutivo en el empleo y la economía del país.

La senadora advierte sobre la pérdida de 500.000 empleos como posible consecuencia de la reforma laboral - crédito Colprensa

En sus declaraciones, Paloma Valencia cuestionó duramente la reforma laboral promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, argumentando que podría tener efectos negativos en el mercado laboral.

Según la senadora, esta iniciativa podría destruir hasta quinientos mil empleos, lo que generaría incertidumbre entre los trabajadores colombianos.

“Hay muchos colombianos que hoy se preguntan si esos quinientos mil empleos que destruiría la reforma laboral son los de ellos”, afirmó.

Valencia también señaló que algunos aspectos de la reforma, como los sobrecargos por trabajo nocturno y dominical, podrían desincentivar la contratación en estos horarios, afectando a quienes dependen de estos ingresos adicionales.

“Uno tiene que distinguir en política las buenas intenciones de los resultados prácticos”, añadió, enfatizando que, en su opinión, la propuesta no responde a las necesidades reales del país y podría agravar la crisis de empleo.

Paloma Valencia criticó efectos prácticos de las propuestas gubernamentales pese a buenas intenciones - crédito Colprensa

Aunque la senadora reiteró que el Centro Democrático no se opone a que los colombianos participen en una consulta popular, hizo un llamado a que estas decisiones se tomen con base en propuestas que sean viables y beneficiosas para el país.

“Lo que pasa es que deben pronunciarse sobre cosas que tengan algún sentido. No debe pronunciarse sobre cosas que suenan bonito, pero que lo llevan a uno a la ruina”, afirmó.

La congresista insistió en la importancia de buscar acuerdos que permitan avanzar en soluciones concretas para los problemas del país, en lugar de recurrir a propuestas que, según ella, podrían generar más dificultades. En este contexto, recordó nuevamente el caso del plebiscito por la paz, señalando que, aunque el “No” ganó en esa ocasión, el resultado no fue respetado, lo que, en su opinión, generó desconfianza en los procesos de consulta popular.

En cuanto a la postura oficial del Centro Democrático frente a la consulta popular propuesta por el Gobierno, Valencia aclaró que el partido aún no ha tomado una decisión formal al respecto.

“El partido no se ha reunido y yo no puedo hablar a nombre del partido cuando no tenemos una decisión”, explicó. Sin embargo, reiteró que, históricamente, la colectividad ha estado abierta a que los ciudadanos se pronuncien sobre temas de interés nacional, siempre y cuando estos sean planteados de manera responsable.

La senadora también destacó la necesidad de evaluar las propuestas del Gobierno desde una perspectiva crítica, considerando no solo sus intenciones, sino también sus posibles consecuencias.

Consulta popular planeada por el presidente Petro busca legitimar cambios laborales y de salud promovidos por el Gobierno - crédito Joel González/Presidencia

“¿Quién va a creer en un país que necesita empleo y que destruye empleo?”, cuestionó, refiriéndose nuevamente a los efectos que, según ella, tendría la reforma laboral en el mercado de trabajo.

Las declaraciones de Paloma Valencia se producen en un momento de alta polarización política en Colombia, en el que las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro generaron intensos debates en el Congreso y en la opinión pública. Tanto la reforma laboral como la de salud han sido objeto de críticas por parte de sectores de la oposición, que argumentan que estas iniciativas podrían tener efectos adversos en la economía y el bienestar de los ciudadanos.

Por su parte, el Gobierno ha defendido estas reformas como necesarias para garantizar derechos laborales y mejorar el acceso a la salud, y planteó la consulta popular como una herramienta para legitimar sus propuestas ante la ciudadanía. Sin embargo, el camino hacia la implementación de estas medidas sigue siendo incierto, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.

En este contexto, las palabras de Paloma Valencia reflejan la postura crítica del Centro Democrático frente a las políticas del Gobierno, al tiempo que reafirman su disposición a participar en los procesos democráticos, siempre y cuando estos se desarrollen de manera transparente y responsable.