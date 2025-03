Desempolvan video de papá de Beéle en el que lo llama “desagradecido”: “Mal hijo, mal esposo, mal padre”

Usuarios en redes sociales desempolvan video de papá de Beéle hablando mal de su hijo - crédito @Serpentinavip/Tiktok

Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, tuvo un cambio abrupto en su reconocimiento como cantante, al verse involucrado en un triángulo amoroso, revelado por quien era su pareja y madre de sus hijos, Camila Rodríguez, a mediados de 2024.

De hecho, fue su expareja quien recientemente entregó detalles en el pódcast Un tal Fredo, sobre su relación con el barranquillero y de cómo se enteró de la infidelidad con varias mujeres, incluida la modelo venezolana Isabella Ladera.

Su expareja ventiló detalles de la relación que mantenían - crédito @Untalfredo/YouTube - @beele/ Instagram

En efecto, las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo para que los usuarios continuaran opinando al respecto, además de desempolvar otros escándalos de los que ha sido objeto el artista de 22 años.

Uno de los más sonados tuvo qué ver con las fuertes declaraciones de su propio padre, Breiner López Chiquillo, que estalló en redes sociales en 2020, al afirmar que su hijo era un “desagradecido”, que lo había olvidado una vez logró el estrellato gracias a su canción Loco.

A través de un en vivo en Facebook, López Chiquillo alegó que ayudó a su hijo a insistir y persistir en la música, a través de pagadiarios y otros esfuerzos que, supuestamente, su hijo no había valorado.

Papá de Beéle criticó la forma en la que su hijo se refiere a él - crédito Redes sociales

“Este video lo hago para mostrarle a ustedes la clase de hijo que yo crie, un poco desagradecido. Brandon, mi hijo, es cantante gracias a mí y tengo de testigo a toda la cuadra 6D en Simón Bolívar (...) Yo a mi hijo le pagué Bellas Artes a punta de pagadiario, aparte que pagaba la tarifa, le daba 10 mil para la merienda y 20 mil para la comida”, expresó.

El ofuscado padre entregó detalles de los “sacrificios” que hacía por ver triunfar a su hijo en la música, y al ver que se hizo famoso y no lo apoyó económicamente, decidió denunciarlo ante la Casa de Familia.

“Yo le compré una guitarra eléctrica a punta de pagadiario, 50.000 pesos pagaba diario cuando yo era taxista. Los taxistas de Radio Reloj son testigos de lo que yo hacía por el hijo mío, prestaba un millón, dos millones, tres millones y pagaba 50.000 diario, me levantaba a las 3:00 a. m. para estar allá temprano y me acostaba tarde a las 9:00 p. m.”, complementó en la grabación que data de noviembre de 2020.

Afirmó que ya no podía trabajar debido a que padecía de anemia falciforme, lo que habría afectado su calidad de vida. “Le pedí que me ayudara con las medicinas. Él me prometió que me ayudaría con los servicios, con la comida, con las medicinas y no me ha dado nada. ¿Por qué? Porque él se metió a vivir con una muchacha, ella lo manipuló”, apuntó.

En ese momento, Beéle concedió entrevistas a medios de comunicación para defenderse de las acusaciones de su propio padre, al que señaló de querer un sueldo sin tener que trabajar, razón por la que dos años más tarde, López Chiquillo volvió a criticar la actitud de su hijo.

Isabella Ladera y Beéle continúan compartiendo su relación en redes sociales a pesar de la ola de críticas de usuarios - crédito @isabella.ladera/Instagram

“¡Ey, no me des nada!, está bien, tú puedes hacer con tu plata lo que quieras, pero ¿que ni siquiera hables bien de mi? (...) Me trataste de ‘verdugo’ y de ‘tirano’ en el programa ese de ‘La red’, en el que todos esos presentadores son ‘gaytorade’ y hasta la presentadora, la rubia esa, dicen que es lesbiana ¡Eres un desagradecido!”, dijo a través de un video.

Al respecto, algunos usuarios en redes sociales decidieron sacar a relucir las declaraciones del papá de Beéle para poner en evidencia que el joven artista también sería “avaro” con otros miembros de su familia, especialmente su padre.

“Uy no ese beele, mal hijo, mal esposo, mal padre, mal hombre”; “Beele orgullo de jupiter🤌“; ”Estamos viendo la caída de Beele e Isabella, por fin, si mis lindos!“; ”El mismo papá lo dijo hace años, y todos salieron a defender a Beele. Si hizo eso con el mismo papá, que se esperan para los demás? No sirve“; ”La mamá lo abandonó, por eso el no le dio nada en abandonar a sus hijos 😞😞😞“; ”Beele no es ejemplo de nada orgullo peruano (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.