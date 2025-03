Dani Duke dio su opinión de José Rodríguez y la amistad que le brinda a La Liendra: así reaccionaron los internautas

Dani Duke se refirió a La Liendra y su amistad con Jose Rodríguez - crédito @daniduke @la_liendraa y @joserodriguezcof/IG

A través de su perfil en TikTok, la creadora de contenido y maquilladora Dani Duke compartió un video en el que habló sobre lo que piensa de Jose Rodríguez y su participación en La casa de los famosos Colombia, ya que los internautas le han estado pidiendo que exprese sus impresiones.

Eso especialmente porque el modelo es uno de los mejores amigos de su novio, La Liendra, y en los últimos días ha estado envuelto en algunas controversias con las celebridades del programa y con quienes lo ven.

La imagen de Jose Rodríguez ha cambiado desde que salió de la casa estudio la presentadora Yaya Muñoz, debido a que la frustración y el sentimiento negativo que le dejó perder a su pareja lo ha llevado a actuar de una manera que a los seguidores del reality no les ha gustado, al punto de que muchos esperan su pronta salida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, para algunas personas su juego y la amistad que les brinda a sus compañeros no estaría siendo sincera, un pensamiento que creció después de que la mamá de Mateo Varela habló con los famosos en una videollamada que se ganó el modelo y antes de terminar la conversación dio unas palabras con las que dejó pensativo a más de uno.

La señora aseguró que “Peluche” tendría personas a su alrededor que no estarían siendo leales con él, pero que “lo abrazan” como si fueran “hermanos”; así que le aconsejó que tuviera cuidado.

A pesar de los rumores sobre una posible táctica de juego, la madre de Mateo Varela defiende la autenticidad de los sentimientos de su hijo hacia Norma Nivia - crédito captura de pantalla de Buen día Colombia

Después de esas palabras, Mateo, La Liendra y otros participantes de La casa de los famosos Colombia quedaron preocupados y con las ganas de saber a quién se refería la mamá de “Peluche”, pues todo parece indicar que alguno del grupo no estaría siendo “firme” y podría faltar a los códigos que entre ellos tienen.

La situación escaló a las redes sociales y varios internautas aseguraron que se trataría de Jose Rodríguez porque es el famoso que más utiliza la palabra “hermano” y “brother” para referirse a sus amigos de reality. Además, lo señalaron de ser desleal porque en la nominación, después de que salió Yaya, le dio sus votos a Melissa Gate, debido a que quería vengarse por la eliminación de su pareja.

Yaya Muñoz tuvo que dejar la competencia porque obtuvo la menor cantidad de votos por parte del público, pero había quedado en la cuerda floja porque Melissa la envió a placa, luego de intercambiar su posición por Emiro Navarro.

Adicionalmente, durante esa nominación, Coco (el más reciente eliminado de la casa estudio) le dio sus votos a La Liendra porque lo consideraba un contrincante fuerte y Jose apoyó la noción del exparticipante argumentando que le había parecido bien jugado porque no implicaba mayor cosa.

Esa situación fue motivo de disputa entre La Liendra y Jose en su momento, pues a Mauricio Gómez le pareció erróneo que su amigo estuviera del lado de la persona que pensó en sacarlo del programa, tuviera la razón que tuviera.

La Liendra estuvo en desacuerdo con la posición de Jose en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Por todos estos motivos, los internautas le pidieron a Dani Duke que se pronunciara y que diera su percepción frente a la actuación que está dando Jose Rodríguez en La casa de los famosos Colombia y la amistad que tiene con su novio La Liendra.

“Ellos ya se conocían, pero no eran amigos de que se hablaran por teléfono o salieran, yo sé que ellos sí se conocían, pero no eran amigos, amigos. Yo también he ido conociendo a Jose y su amistad, así como ustedes, literal hemos visto crecer esa relación juntos, ustedes y yo. (...) Obviamente, yo me quería dar mi tiempo para conocerlo y no quiere decir que ya lo conozca completamente, conozco lo que ustedes conocen, pero siento que ya han pasado varias semanas y tengo una opinión formada a cerca de lo que he visto de él”, empezó diciendo Dani Duke.

La novia de La Liendra confesó que en un principio decidió darse la oportunidad de ver lo que tenía para ofrecer Jose sin buscar videos y percepciones de cómo había sido en otros programas de convivencia en los que ha participado, pero que en los últimos días los ha tenido que ver porque le salen en las redes sociales. Sin embargo, aclaró que su opinión está libre de comentarios que le han dejado los seguidores y también de lo que pudo ver de él jugando en otros formatos.

Esto es lo que piensa Dani Duke de Jose Rodríguez y su amistad con La Liendra en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @daniduke/TikTok

“Me baso en lo que yo he visto y lo he visto mucho porque él mantiene con mi novio. Me ha parecido que ha sido un buen amigo con mi novio hasta el momento, obviamente las personas se equivocan, no sabemos qué pueda pasar. Cuando compartió su línea de la vida me pareció un ser humano valioso, que ama y se muere por su mamá, que yo creo que por eso también compagina con mi novio, tienen valores similares en cuanto a la familia. Se ha equivocado, obvio, todos en ese programa han cometido errores porque todos son seres humanos, pero en Jose he visto valores que para mí son importantes”, dijo Dani Duke.

Como era de esperarse, sus palabras tuvieron rápidamente cientos de reacciones por parte de los internautas, los cuales en su mayoría aseguraron que no estaban de acuerdo con la posición que tenía y varios le comentaron que lo iban a hacer eliminar.

"Esa amistad se puede seguir cultivando, pero afuera porque esta vez vamos por José“, ”Yo creo que Jose puede afectar a La Liendra y es capaz de ponerlo en la placa", “Yo lo veo desde España y no me gusta para nada Jose. Team Melissa siempre”, “José te vas esta semana”, dicen algunos de los mensajes.