Sofía Avendaño reveló las razones por las que demandó a importante programa y la millonaria suma de dinero que pidió en el pleito: “Tuve una relación que se filtró”

Sofía Avendaño reveló que demandó a La Kalle y ganó el millonario pleito - crédito @sofiamodel__/IG

La modelo y bailarina trans Sofía Avendaño, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia 2, reveló detalles sobre la demanda que interpuso contra Caracol Televisión y que terminó con una millonaria indemnización a su favor.

Durante una entrevista en el programa Impresentables de la emisora Los 40 Colombia, la influencer paisa explicó las razones detrás del pleito legal y cómo su caso se convirtió en un precedente en la lucha contra la discriminación mediática.

El conflicto legal inició cuando Sofía Avendaño fue mencionada en un programa de la emisora La Kalle, para dar una noticia que no tuvo el tratamiento adecuado y que generó una controversia, según explicó la exparticipante del programa del Canal RCN.

Sofía explicó que durante la emisión, se divulgó información sobre su relación con el futbolista Pablo Ceppelini, que jugó en el Atlético Nacional durante el 2024, en su segunda etapa.

Sofía Avendaño envuelta en polémica por rumores de una relación con un futbolista que estaba en el Atlético Nacional - crédito @sofiamodel__/Threads - @nacionaloficial/Instagram

De acuerdo con las declaraciones de Sofía, el programa expuso detalles personales de su relación de manera discriminativa, no solo criticándola a ella por ser una mujer trans, sino también cuestionando la orientación sexual del jugador.

Este enfoque provocó una ola de comentarios despectivos en las redes sociales y en los medios, lo que afectó tanto su imagen como la del futbolista uruguayo. Ante esta situación, Avendaño decidió tomar acciones legales, asesorada por su equipo de abogados, quienes le aseguraron que tenía un caso sólido.

La modelo argumentó que el programa vulneró sus derechos y fomentó discursos de odio, por lo que solicitó una compensación económica significativa.

“Fue cuando yo tuve una relación que se filtró. Yo tuve una relación de muchos meses, pero la tenía en privado porque obviamente a Colombia todavía le falta mucha empatía. Somos figuras públicas, soy yo, y aparte me meto con otra figura pública, pues iba a ser el escándalo que fue. Entonces, una exmoza de él, que se dio cuenta de que estaba saliendo conmigo, filtro la información. Yo estaba saliendo con un jugador de Nacional, ya no juega, está afuera. Entonces ellos (La Kalle) sacaron la noticia, pero de una forma discriminativa", contó la modelo.

Avendaño también mencionó algunas de las palabras que escuchó decir sobre ella y su expareja con las que se burlaban de su relación y el hecho de que ella fuera una mujer trans.

Pablo Ceppelini fue el jugador involucrado con la modelo trans Sofía Avendaño - crédito @pablo_ceppelini/Instagram

“Lo tacharon a él con su orientación sexual, decían de mí que yo era la verga. Me hacían trovas diciendo que ojalá no me machucara con la pretina del pantalón, o sea, en serio fueron muy discriminativos. Yo hice una publicación con mis abogados de que exigía que se retractaran, pero lo que pasa es que el locutor que hizo esos comentarios reincide y me hace una trova en la que me discriminó el doble, entonces yo me llené de rabia y los abogados me decían: ‘Esta demanda usted no la pierde ni a bala porque en la constitución hay una ley que la ampara y ellos están hablando de tu vida personal y te están vulnerando tus derechos como trans’. Entonces demandé a Caracol”, confirmó Sofía Avendaño.

Dentro de los detalles que reveló en la entrevista respecto a la demanda que interpuso, explicó que puso unas fuertes condiciones, teniendo en cuenta que era un caso que iba a ganar de manera contundente, según le dijeron sus abogados, así como también pidió una gran suma de dinero de indemnización.

“Pedí una suma enorme, que ellos dijeran que era imposible. Yo les decía: ‘O me pagan esto o exijo la renuncia de ellos y que se retracten públicamente’, que eso iba a ser una humillación”, indicó.

Sofía Avendaño reveló que, tras llevar el caso a instancias legales, Caracol Televisión aceptó pagar la suma que ella exigía para evitar un proceso más largo y desgastante. La cifra obtenida por la modelo fue el doble del premio que se otorga en La casa de los famosos Colombia, esto quiere decir 800 millones de pesos aproximadamente, ya que el ganador del programa de convivencia se gana 400 millones de pesos.

Sofía Avendaño demandó a Caracol Televisión y contó las razones - crédito @los40colombia/TikTok

Además, el locutor que hizo los comentarios y chistes en su contra tuvo que retractarse públicamente como ella esperaba.

En sus declaraciones, la influencer expresó su satisfacción con el resultado, no solo por la compensación económica, sino porque considera que su caso envía un mensaje contundente sobre el respeto y la dignidad de las personas trans. Además, dejó claro que su intención no era únicamente recibir dinero, sino que también pidió que los locutores involucrados se disculparan con ella directamente, lo que “la hacía sentir un fresquito”.