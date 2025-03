Reviven famosa frase de Melissa Gate en redes: usuarios creen que definió a Beéle tras revelaciones de Cara, su exesposa

Cara contó su historia de ruptura con Beéle y revivieron famosa frase de Melissa Gate, de 'La casa de los famosos' - crédito @juli_sterling/TikTok

Recientemente, un tema ha acaparado la atención en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok y X, luego de las declaraciones de Camila “Cara” Rodríguez, exesposa del cantante Brandon de Jesús López, conocido en el mundo artístico como Beéle.

Durante su participación en el pódcast Untalfredo, Cara detalló con dolor la tormentosa relación que vivió durante su matrimonio con el reguetonero, poniendo en evidencia las complicaciones que marcaron su ruptura. Según la comunicadora, la separación estuvo marcada por infidelidades, violencia económica y el aparente desprecio del cantante hacia su hijo menor.

Esta entrevista no solo desató una ola de reacciones, sino que reavivó un antiguo audio de la creadora de contenido Melissa Gate, participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que muchos consideran la descripción exacta de Beéle.

Los usuarios comenzaron a comparar la actitud de Beéle con la famosa frase de Melissa Gate sobre hombres con dinero y cuerpos cambiados - crédito @_kevinmendoza/TikTok

En su conversación, Cara relató cómo, durante sus últimas semanas de embarazo de su segundo hijo, descubrió que Beéle mantenía varias relaciones extramatrimoniales. “Yo grabé todo, todas las conversaciones con todas las viejas que tenía ahí”, expresó, sugiriendo que posee pruebas que respaldan sus acusaciones. Además, la comunicadora reveló que sufrió complicaciones médicas graves, a tal punto que estuvo hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante casi un mes, pero Beéle no estuvo a su lado en ese difícil momento.

Lo que más causó revuelo, sin embargo, fue el testimonio de Cara sobre cómo el artista barranquillero, a pesar de haber sido su pareja durante tiempos difíciles, mostró un comportamiento completamente diferente una vez que alcanzó el éxito. Según ella, Beéle comenzó una relación oficial con la modelo venezolana Isabella Ladera, aun cuando no había terminado su matrimonio, esto coincidió con el crecimiento de su carrera y la mejora de su situación económica.

Después de que Cara reveló lo que vivió durante su relación con Beéle, las redes sociales no tardaron en llenar de comentarios, muchos de los cuales coincidieron en que las palabras de Melissa Gate - crédito @alejandraurreaa/TikTok

Cara también mencionó que, a pesar de su entrega al proyecto de su pareja, trabajando como roadmanager y corista, no recibió ninguna compensación económica tras su salida del equipo de trabajo de Beéle: “No me indemnizaron, no me pagaron un sueldo, lo hacía porque lo amaba”, confesó en la entrevista.

Este relato provocó que muchos usuarios en redes sociales recordaran un célebre momento de la participación de Melissa Gate en La Casa de los Famosos Colombia. En una de sus frases famosas, la creadora de contenido hizo un comentario que resonó en el contexto de la historia de Cara: “Todo hombre que haya conseguido plata y todo gordo que haya rebajado, ténganles miedo, son las personas más prepotentes”.

La frase de Melissa, aunque en principio parecía una declaración provocadora, ahora se interpreta como una descripción de lo que vivió Cara con Beéle: un hombre que, después de alcanzar la fama y el éxito económico, comenzó a mostrar una actitud arrogante, despectiva y distante, no solo con su exesposa, sino también con su hijo menor, de acuerdo con la declaración de la creadora de contenido.

Audios de Melissa Gate cayeron en la controversia entre Cara Rodríguez y su exesposo, Beéle, situación que tiene en tendencia a la participante de 'La casa de los famosos' - crédito @caraoficial_ - @lacasadelosfamososcolombia1//Instagram - redes sociales

En el caso del reguetonero, la interpretación que hacen los usuarios de redes sociales tiene base en los comentarios de Cara sobre su relación y cómo el cantante había atravesado por dificultades económicas en sus primeros años de carrera. De hecho, Cara relató que fue su madre quien le regaló a Beéle la consola de grabación que usó durante la pandemia para producir su música. En cuanto a su físico, algunos internautas también recordaron que el artista atravesó por un periodo en el que su cuerpo había cambiado significativamente, lo cual también encajaba con la crítica implícita de Melissa Gate, que mencionó que “todo gordo que haya rebajado” tiende a volverse prepotente.

El impacto de las palabras de Cara, combinadas con la recordada frase de Melissa Gate, no ha pasado desapercibido.