María F. Cabal llamó “ineptos” a Petro y a generales por atentado en Balboa (Cauca)

María Fernanda Cabal reaccionó duramente contra Petro y los generales por el atentado en Balboa (Cauca). (Crédito: Colprensa / @OctavioGuzmanGu / X)

La senadora opositora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó duramente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y contra altos oficiales del Ejército Nacional tras el atentado que perpetró una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc en la noche del martes 11 de marzo, donde murieron cinco militares y 16 más resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

Para la congresista uribista el jefe de Estado y los altos mandos de la institución castrense fueron unos “ineptos”, ya que sostuvo que los uniformados víctimas en el ataque no contaban con la suficiente protección para el operativo que llevaban a cabo en zona del suroccidente colombiano.

“¿Siguen los Generales dando órdenes de mandar a los soldados como ganado en camiones por una zona roja? Es obvio que los bandidos fueron avisados. ¡Ineptos y desconsiderados que no dicen nada cuando NO hay aviación que los cubra, no hay víveres, Israel ya no es aliado en la defensa de nuestros militares y pobladores! [sic]”, publicó a la medianoche, tras conocerse del ataque que las autoridades atribuyeron a la estructura Carlos Patiño.

Los improperios también los extendió al jefe de Estado, al que le expresó un profundo repudió, ya que para ella ha sido el principal responsable del debilitamiento de la Fuerza Pública.

“Petro es un asco y el General que dio la orden deberían echarlo. Ahora descabezan a un coronel que solo cumple las barrabasadas de su comandante [sic]”, volvió a señalar.

Sobre ese mismo punto volvió a insistir, y aseguró que en Colombia se perdió el poderío aéreo por la gestión del presidente Petro, lo que le permitió a los grupos armados organizados tener ventaja en contra de los uniformados que contrarrestan su accionar.

“Petro el traidor de la patria acabó la fuerza aérea. Sólo para él está bien viajar en el avión presidencial y Francia en el helicóptero. Las tropas NO tienen superioridad aérea para tener ventaja estratégica. Son unos desgraciados sin alma [sic]”, afirmó en otro trino.

Trinos de María Fernanda Cabal por atentado en Balboa (Cauca). (Crédito: @MariaFdaCabal / X)

Parte oficial luego del atentado

Varios soldados muertos y heridos dejó un atentado en contra de un camión que los transportaba en Balboa (Cauca). (Crédito: @OctavioGuzmanGu / X)

A primera hora del miércoles 12 de marzo, la Tercera División del Ejército presentó el parte oficial con el balance trágico del atentado perpetrado por la disidencia de las FARC. En este se confirmó la muerte de cinco militares, mientras que 16 resultaron heridos, de los cuales tres se encuentran en estado crítico. Según el comunicado, el ataque fue llevado a cabo por la estructura Carlos Patiño, que detonó un explosivo al paso de los vehículos en los que se transportaban los uniformados.

Este ataque tuvo lugar en el área rural del municipio de Balboa, donde las unidades militares fueron atacadas con un artefacto explosivo que había sido enterrado en uno de los taludes de la vía. “Este hecho ocurrió contra el contingente que protegía la infraestructura militar provisional necesaria en el municipio de El Tambo, destinada a facilitar tanto el movimiento de tropas como de la población civil, después de que el grupo armado organizado la destruyera la semana pasada”, indicó el Ejército.

Los militares se encontraban realizando misiones de seguridad para garantizar el desplazamiento de un puente militar hacia la vereda La Hacienda, con el propósito de habilitar el paso en la zona tras su destrucción por parte de la estructura Carlos Patiño el pasado 3 de marzo de 2025. “Realizaban misiones de seguridad para garantizar el desplazamiento de un puente militar hacia la vereda La Hacienda, con el objetivo de viabilizar el paso por el sector, después de que fuera destruido por integrantes de la estructura Carlos Patiño del grupo armado organizado residual”, señalaron.

En la misiva, la institución castrense expresó su solidaridad con las familias de los uniformados fallecidos y anunció que se les está brindando apoyo psicosocial. “Un equipo multidisciplinario del Ejército Nacional se puso a disposición de las familias de los fallecidos y heridos para brindarles apoyo y acompañamiento integral durante este proceso”, manifestaron.

En esa misma zona del occidente caucano, el Ejército había propinado días atrás un duro golpe a la estructura con varios guerrilleros abatidos y el desmantelamiento de un lugar donde desplegaban drones artillados con explosivos. Este atentado, según el comunicado, tuvo como objetivo frenar dicha persecución. No obstante, desde la Tercera División indicaron que los operativos contra los responsables continúan en marcha.

“El Ejército Nacional, en coordinación con las demás fuerzas militares y de policía, continúa con las operaciones en la zona para establecer el paradero de los responsables de este atentado criminal y velar por la seguridad de la población civil. Reiteramos nuestro compromiso indeclinable de trabajar por la paz y la seguridad en el suroccidente colombiano, honrando la memoria de nuestros héroes caídos en cumplimiento del deber”, concluyeron.