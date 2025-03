Gustavo Petro anunció que implementará parte de la reforma laboral por decreto, tras el virtual hundimiento de la iniciativa en el Congreso

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito César Carrión/Joel González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro anunció el martes 11 de marzo de 2025 que convocará a una consulta popular con el propósito de que los colombianos decidan si deben prosperar dos de sus iniciativas de gobierno: la reforma laboral y la reforma a la salud.

Minutos después de su alocución presidencial, el mandatario publicó en su cuenta X que iniciará con la implementación de la reforma laboral a través de decretos.

En su publicación, el presidente Petro aseguró que las preguntas de la iniciativa, que está virtualmente hundida, porque ocho congresistas radicaron ponencia de archivo en la Comisión Séptima del Senado, se trasladarán al pueblo.

“La reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales que ahora se trasladarán al pueblo. Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días”, aseveró el jefe de Estado.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre la reforma laboral - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro insistió que el poder que tienen los ciudadanos es la movilización, razón por la cual afirmó que si no dejan elegir no existirá democracia.

“El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobretodo es el poder de decidir. Sino se deja decidir al pueblo no hay democracia sino tiranía”, puntualizó el mandatario.

En entrevista con Caracol Radio, Armando Benedetti, ministro del Interior, confirmó que el Gobierno se encuentra preparando decretos para implementar algunos puntos de la reforma laboral.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, también confirmó al citado medio que se encuentran preparando los decretos para implementar algunos puntos de la reforma.

“Estamos preparando un paquete de decretos que vamos a expedir en los próximos días”, aseguró el jefe de la cartera de Trabajo.

En otra publicación, el jefe de Estado cuestionó a los ochos congresistas que firmaron la ponencia de archivo en la Comisión Séptima en el Senado.

“Se ríen porque hunden que las mujeres trabajadoras iban a tener licencia laboral los días de menstruación. Brutal”, afirmó Gustavo Petro.

Crítica de Gustavo Petro a los ochos congresistas que firmaron la ponencia de archivo - crédito @petrogustavo/X

Pronunciamiento de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro Urrego anunció el martes 11 de marzo la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y de la salud.

El mandatario denunció un supuesto bloqueo institucional de parte del Congreso contra la voluntad popular que según el jefe de Estado inició con la manifestación en el estallido social y en las elecciones de 2022, y que lo llevaron a la elección como presidente de la República.

“El Gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca a una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud”, afirmó el jefe de Estado. “Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario expresó: “Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional, al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición, ha fracasado. Se burlaron de eso”.

El mandatario explicó que la reforma laboral defiende “el derecho a un buen trabajo, a un trabajo digno, estabilidad laboral, a que la trabajadora y el trabajador no sean tratados como esclavos, con jornadas laborales que hoy son las más altas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y con salarios que son de los más bajos de América Latina”.

Además, dijo: “La reforma laboral, que ya la mayoría de la Comisión Séptima piensa hundir, lo único que planteaba era que, si había horas extras, trabajo en festivo, se pagara un poco más”.

“Lo único que planteaba era que si una mujer tenía menstruación pudiera tener una licencia laboral como un derecho de la mujer. Lo único que planteaba es que a las mujeres trabajadoras y a los hombres trabajadores no se les contrate por dos meses, tres meses, cuando sus funciones son misionales, sino que se les contrate a término indefinido para garantizar estabilidad laboral y no esclavitud y no acoso laboral y sexual contra las mujeres en las empresas. Lo único que proponía es que los médicos residentes tengan un salario”, resaltó el mandatario.

El jefe de Estado hizo el anuncio sobre la consulta popular luego de conocer el hundimiento virtual de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República.

Honorio Henríquez, Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade, Nadia Blel (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres) son los congresistas que firmaron la ponencia negativa.

Honorio Henríquez, Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade, Nadia Blel (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres) son los congresistas que firmaron la ponencia negativa - crédito @nadiablel/X

La presidenta de la Comisión Séptima y senadora por el Partido Conservador, Nadia Blel, aseguró que la reforma laboral es un “inconveniente” para el país.

“Junto a ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República acabamos de radicar la ponencia de archivo de la reforma laboral porque consideramos que es inconveniente para Colombia”, aseveró la congresista.

A favor de la reforma se posicionan Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva (Pacto Histórico) y Omar Restrepo (Comunes). Por su parte, Fabián Díaz (Alianza Verde) presentó una ponencia alternativa, mientras que Norma Hurtado (Partido de la U) aún no ha definido su postura.