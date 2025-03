Esto dijo Beéle sobre su infidelidad a Cara con la modelo Isabella Ladera: “Creo que soy humano”

El cantante se refirió a la infidelidad de lo que la acusó su expareja - crédito @Untalfredo/YouTube - @beele/ Instagram

El drama sobre la infidelidad y problemas familiares del cantante Beéle con su exesposa y mamá de sus hijos Camila Rodríguez, conocida en redes como Cara, volvió a tomar fuerza mediática.

Este tema ha vuelto a captar la atención pública luego de que Rodríguez compartiera detalles de su experiencia en el pódcast Un tal Fredo, donde relató cómo descubrió las infidelidades del artista, incluso mientras estaba embarazada.

Según lo narrado por Rodríguez en el pódcast, uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando ella, quien también era su road manager, revisó uno de los dos teléfonos que manejaba el cantante. Mientras preparaba la maleta de Beéle para un viaje de trabajo a Miami, Estados Unidos, un mensaje revelador llegó al dispositivo, confirmando sus sospechas de infidelidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este hecho, junto con otras revelaciones, ha generado una ola de apoyo hacia Rodríguez por parte de los internautas, quienes han utilizado las redes sociales para solidarizarse con ella.

Durante una entrevista realizada hace unos meses en el programa Impresentables de LOS40, el cantante colombiano Beéle reconoció haber sido infiel a su exesposa, Camila Rodríguez, y expresó su arrepentimiento por las decisiones que tomó en el pasado.

Beéle no solo admitió haber sido infiel, sino que también reflexionó sobre su comportamiento, atribuyéndolo a la inmadurez y a la presión de haber iniciado su carrera musical a una edad temprana.

La controversia entre Beéle y su exesposa, la comunicadora y corista Cara Rodríguez, sigue dando de qué hablar - crédito @caraoficial_ - @beele/Instagram

“Sí, he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores… Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones, pues tomé una carrera grandísima desde los 16 años”, declaró el cantante.

El artista aprovechó la oportunidad para disculparse públicamente con todas las personas que pudieron haberse visto afectadas por sus acciones, haciendo énfasis en su exesposa, quien, según sus palabras, fue la más perjudicada por sus infidelidades. “Creo que siendo humano, uno todo el tiempo, como da gracias, también pide perdón”, afirmó, mostrando un tono de arrepentimiento y autocrítica.

La reacción de Beéle al pódcast

Después de publicarse el pódcast, que ya cuenta con más de 10 millones de vistas, el cantante decidió usar sus redes sociales y compartir lo que sería su reacción a las declaraciones de Cara.

Beéle rompe el silencio y responde a las declaraciones de Cara Rodríguez; el reguetonero niega algunas acusaciones y afirma que el caso ya está en manos de la justicia - crédito @beele/Instagram

“Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas, fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente”, dijo el cantante, sin embargo, sus declaraciones fueron fuertemente criticadas en redes sociales.

“Dele pena hablar de medida de alejamiento después de todo lo de que hizo“, ”nunca me harán quererte Beéle”, “Isabella jura que ganó al quedarse con ese hombre”, “ella habló tres horas y él solo tiene esto para decir” fueron algunas reacciones.

Las impactantes declaraciones de Cara en el pódcast

Las palabras de la barranquillera para el programa de YouTube mexicano han generado un amplio debate en redes sociales, donde los usuarios han mostrado su apoyo hacia la creadora de contenido.

Rodríguez detalló cómo vivió momentos difíciles durante su relación con Beéle, especialmente al descubrir que el cantante mantenía una relación con otra mujer, identificada como Isabella Ladera, mientras ella estaba embarazada.

Cara reveló en el pódcast 'Untalfredo' descubrió la infidelidad de Beéle a través de mensajes con Isabella Ladera, que ahora mantiene una relación con el cantante - crédito @untalfredo/Instagram

El relato de Rodríguez no solo expuso las infidelidades, sino también el impacto emocional que estas tuvieron en su vida. Según explicó, el descubrimiento de los mensajes en el teléfono de Beéle fue un punto de quiebre en su relación, marcando un antes y un después en su historia personal.

Además, de relatar que durante las últimas semanas de embarazo y el parto de su hijo menor tuvo graves complicaciones, de salud, que casi acaban con su vida, momento en el que Cara confesó, no tuvo el apoyo de su expareja, pues incluso relató que trató de cambiarla de centro médico por uno menos costoso.

Rodríguez reveló que tuvo que ponerse en contacto varias veces con el manager del cantante para que le giraran algo de dinero y no quedar desamparada durante su estadía en una UCI.

Cuando salió del hospital después del parto, su médico le pidió guardar reposo, pues su estado era delicado, cuando regresó a su casa Cara confesó encontrar una fiesta en el estudio de grabación, por lo que el cantante, supuestamente, no la ayudó con los cuidados del bebé mientras ella se recuperaba.

“Yo acababa de tener un bebé, casi me muero, las especificaciones eran claras… Una fiesta en el estudio y le escribí: ‘me sacas a toda esa gente, o subo y los saco’, me cogió un dolor en todo el cuerpo, yo necesitaba a mi pareja ahí con su hijo”, dijo la creadora de contenido.

Cara confesó que no tuvo el apoyo del cantante durante su segundo parto - crédito @caraoficial_/ Instagram

En un momento Cara se arrepintió de haberlo llamado, pues sabía que Beéle había estado con mucha gente y podría ser peor para su salud y la del bebé recién nacido. “No sé si esa gente se fue o no se fue, y yo me tuve que tomar una pastilla para poder dormir y por el dolor… mi hermano y mi cuñada se pusieron guantes, tapabocas para poder ayudarme. Él ya bajó en la madrugada a acostarse al lado de nosotros", recordó Camila.