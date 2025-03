Epa Colombia le envió un mensaje al juez a cargo de su caso y reveló que el fiscal la engañó con un supuesto preacuerdo: “No merezco estar aquí”

Desde prisión, la empresaria afirmó que fue engañada por un preacuerdo que no cumplió lo prometido - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

Desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, denunció en una entrevista con el podcast ‘Más allá del silencio’, del periodista Rafaél Poveda, lo que ella califica como errores, los cuales la llevaron a cumplir una condena de cinco años y dos meses en prisión.

La influencer, que en 2019 se grabó vandalizando una estación del sistema de transporte Transmilenio durante un violento estallido social, fue detenida el 27 de enero de 2025 por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cuando salía de la peluquería de su propiedad en Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra Barrera Rojas por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial, e instigación a delinquir con fines terroristas.

La influencer relató cómo se sintió presionada para aceptar los cargos y cómo, a pesar de pagar grandes sumas de dinero en multas y reparaciones, el sistema de justicia y los abogados involucrados no le brindaron la defensa adecuada - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

Los hechos que desencadenaron este proceso ocurrieron el 22 de noviembre de 2019, cuando la influencer, con una audiencia de 600 mil seguidores en redes sociales, llegó a la estación Molinos de Transmilenio y, con un martillo, causó daños en las puertas de vidrio, los dispositivos de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso.

En una entrevista desde la cárcel, publicada en el programa de YouTube Más allá del silencio, con el periodista Rafael Poveda, Epa Colombia expresó su inconformidad con la forma en que se manejó su caso y que no se considera una terrorista.

“No, el delito no es terrorismo porque no coloqué ninguna bomba ni amedrenté a nadie, ni a ninguna comunidad ni a nada. O sea, el delito no era ese. Sin embargo, hicimos un preacuerdo en el que el fiscal y mi abogado me engañaron diciéndome que si aceptaba los cargos, me quitarían ese delito. Y nunca me lo quitaron, y este es el delito que me tiene aquí. El delito no me tiene aquí por vandalismo ni por perturbación al transporte, me tiene aquí por instigación a delinquir con fines terroristas. Ese es el que realmente me tiene aquí”, expresó.

Durante su tiempo en prisión, Epa Colombia reconoció que, a pesar de no merecer estar en la cárcel, está dispuesta a asumir la responsabilidad por sus actos - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

Afirmó que aceptó un preacuerdo con el fiscal bajo la promesa de que el delito de instigación a delinquir con fines terroristas sería retirado, algo que finalmente no ocurrió: “Lo que hicieron fue engañarme (...) me dijeron, ‘mira, hagamos un preacuerdo. Ven, acepta los cargos y listo, quitamos ese delito...’. Me sentí muy presionada y dije: ‘Bueno, acepto, porque me quitan ese delito, que es el que me puede llevar a la cárcel’”, declaró.

Además, indicó que durante los años posteriores al incidente, invirtió grandes sumas de dinero en multas y reparaciones al sistema Transmilenio, así como en honorarios de abogados que, según ella, no le brindaron una defensa adecuada.

“Yo pagué unas multas al Estado también, resarcí lo de Transmilenio, pagué muchísimo dinero sin pensar que después de 6 años, ya siendo empresaria, mamá, iba a volver acá (...) Muchos abogados me quitaron mucho dinero mientras esos años me decían, ‘No, tranquila, que eso cuando llegue la Corte Suprema de Justicia ya se rompe y no le pasa absolutamente nada.’ Entonces, pasaba el día de los cumpleaños a pedirme dinero, en Navidad me pedían dinero, siempre me estaban pidiendo dinero. Y yo no hablo de quinientos mil, hablo de millones. Entonces, sin saber que lo que yo realmente estaba trabajando, ellos me lo estaban quitando, y estas fueron como las consecuencias de no asesorarme bien, de no saber lo que estaba haciendo y tuve una mala defensa y llegué aquí”, contó la empresaria.

La influencer pidió al juez de ejecución de penas que considere su situación y le otorgue la oportunidad de realizar trabajo social y pasar tiempo con su hija - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

Uno de los aspectos más difíciles para la influencer bogotana ha sido la separación de su hija de 10 meses. En sus declaraciones, pidió al juez de ejecución de penas que le otorgue la oportunidad de realizar trabajo social y de estar con su hija.

“A mi juez, que la decisión que tome esté bien, yo voy a respetar, solo que me tenga en cuenta y me dé la oportunidad de estar con mi hija compartiendo, me ponga a hacer trabajo social, que me dé la oportunidad de salir de aquí para demostrar que las segundas oportunidades sí existen”, dijo.

Barrera Rojas también compartió que esta experiencia le ha enseñado a no confiar ciegamente en las personas y a pensar antes de actuar. “No merezco estar aquí, pero estoy agachando la cabeza, reconociendo mis errores y diciendo: ‘Bueno, vamos a salir de esta’ (...) Yo soy muy confiada, voy a aprender a no confiar en las personas, a tener mucha paciencia y pensar antes de actuar”, expresó.