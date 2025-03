Reforma laboral está virtualmente hundida en el Congreso: ocho congresistas radicaron ponencia negativa

Ochos congresistas radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral, es decir, que la reforma del Gobierno está virtualmente hundida - crédito @nadiablel/X

La reforma laboral del Gobierno Petro quedó virtualmente hundida en el Senado de la República, debido a que este martes 11 de marzo de 2025, ocho senadores radicaron la ponencia negativa.

Honorio Henríquez, Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade, Nadia Blel (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres) son los congresistas que firmaron la ponencia negativa.

La presidenta de la Comisión Séptima y senadora por el Partido Conservador, Nadia Blel, aseguró que la reforma laboral es un “inconveniente” para el país.

“Junto a ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República acabamos de radicar la ponencia de archivo de la reforma laboral porque consideramos que es inconveniente para Colombia”, aseveró la congresista.

Nadia Blel sobre la reforma de archivo de la reforma laboral - crédito @nadiablel/X

Asimismo, aseguró que la decisión de no apoyar la reforma laboral se debe a un carácter técnico, razón por la cual precisó que no tiene ningún fin político.

“Esta es una decisión de carácter técnico, no político ya que esta reforma no fomenta el empleo, ni combate la informalidad y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país. Esta comisión seguirá actuando con responsabilidad e independencia”, indicó la presidenta del Partido Conservador.

Ponencia de archivo - crédito suministrada

El senador Honorario Henríquez afirmó que en caso de que se aprobara la reforma laboral, supuestamente se perderían miles de empleos en el territorio nacional.

“Hemos radicado ponencia negativa de la reforma laboral, de aprobarse se estima que se perderán miles de empleos, nos oponemos a que asfixien a la empresa privada, a que no impulse inversión extranjera, no genera empleo para los jóvenes y no combate la informalidad. Ocho senadores de la comisión séptima de Senado la archivaremos”, aseveró Henríquez.

Pronunciamiento del senador Honorario Henríquez - crédito @honohenriquez/X

A través de un comunicado, el partido Colombia Justa Libres anunció que la senadora Ríos iba votar negativamente a la reforma laboral.

“El partido Colombia Justa Libres reafirma su compromiso con un ejercicio legislativo basado en la independencia, el rigor técnico y la responsabilidad con el país. En este sentido, respaldamos la decisión de nuestra Senadora de firmar la ponencia de archivo de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, tras un proceso de estudio profundo y la realización de mesas técnicas que permitieron evidenciar las serias inconsistencias de la iniciativa”, indicaron el el comunicado.

Pronunciamiento de Colombia Justa Libres - crédito Colombia Justa Libres

Y agregaron: “Como legisladora de un partido en independencia, la Senadora Lorena Ríos asumió el compromiso de evaluar esta reforma con integridad y transparencia, garantizando un análisis equilibrado que protegiera los derechos de los trabajadores sin afectar la sostenibilidad del sector productivo. En este marco, solicitó y lideró espacios de diálogo y mesas técnicas los días 28 de febrero y 5 de marzo, en las que participaron el Gobierno Nacional, gremios, sindicatos, sectores sociales, la academia y expertos en la materia. Estos espacios de diálogo complementaron el estudio técnico-jurídico realizado previamente, evidenciando fallas estructurales a nivel jurídico, económico y social, así como la falta de concertación por parte del Gobierno Nacional para corregirlas”.

Posteriormente, la senadora Berenice Bedoya del Partido ASI confirmó que tampoco iba a apoyar la reforma del Gobierno Petro.

“Soy una convencida de que el país requiere de acciones administrativas más eficaces, más humanas y más sociales que mejoren la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, el debate lo han querido centrar en falacias y promesas rotas de campañas políticas”, aseveró la parlamentaria.

Pronunciamiento del Partido ASI - crédito Partido ASI

A favor de la reforma se posicionan Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva (Pacto Histórico) y Omar Restrepo (Comunes). Por su parte, Fabián Díaz (Alianza Verde) presentó una ponencia alternativa, mientras que Norma Hurtado (Partido de la U) aún no ha definido su postura.

En la mañana de este martes 11 de marzo de 2025, aprendices del Sena protestaron en el Congreso de la República con el propósito de que los senadores no archivaran la reforma laboral del Gobierno Petro.