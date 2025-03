Shakira estaría planeando tomar acciones legales en contra de Clara Chía por decisión que afecta a Milan y Sasha

La cantante colombiana estaría molesta con el hecho de que Clara Chía intervenga en la educación de sus hijos - crédito MTV/Instagram

Si bien Shakira se encuentra en estos momentos de gira por diferentes países de Latinoamérica, la barranquillera también está pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente si afectan a sus hijos.

La intérprete de temas como Ojos así y Acróstico, estaría planeando interponer acciones legales en contra de Clara Chía.

La información fue revelada por el paparazzi Jordi Martin, que en medio de una conversación con el programa El Gordo y la Falca, aseguró que el círculo cercano a la artista le habría revelado las intenciones por, aparentemente, influir en la educación de los niños.

De acuerdo con el fotógrafo, la colombiana planteó la idea de que su expareja contribuya con la contratación de un tutor especial para Milan y Sasha, pero la joven relacionista pública no está de acuerdo.

La decisión estaba fundamentada en el tiempo en el que los niños permanecerían bajo el cuidado del exfutbolista, mientras Shakira estaba de gira por países como Brasil, Perú, Argentina, Chile y su natal Colombia.

Al no concretarse la negociación, la artista tomó la decisión de hacer el recorrido con los niños bajo su cuidado, pero para no perder tiempo valioso recibirían clases con un tutor mientras regresaban al colegio.

“La cantante estaría evaluando sus opciones legales, y no se descarta que en los próximos días tome decisiones al respecto. Este conflicto pone en evidencia una falta de equilibrio en las responsabilidades parentales, lo que podría complicar aún más la relación entre ambos”, dijo Martin al programa citado inicialmente.

Esta misma versión habría sido entregada por el diario español El Nacional de Catalunya, la artista colombiana no se sentiría conforme con el hecho de que la joven novia de Piqué tenga juego en la crianza de los niños. Esto teniendo en cuenta que cuando se llevó a cabo el proceso de separación, se dejaron claros los acuerdos del contacto que tendría Chía con Milan y Sasha.

“Ambas celebridades no lograron establecer un acuerdo y todo empeoró con la posición que adoptó la pareja del catalán. Aparentemente, la relacionista pública no está de acuerdo con las decisiones de la celebridad y lo hizo saber”.

Partiendo de la idea de que la cantante no está conforme con el hecho de que la joven tome decisiones sobre el futuro de los niños, se desconoce si Clara influye en el hecho de si el empresario accedió o no a sufragar este gasto adicional. Según el argumento legal de la artista, es que tanto la relacionista pública como Piqué habrían violado los acuerdos a los que se llegaron desde el día en que se firmó el divorcio, pues no quiere que sus hijos tengan cercanía con la novia de su padre.

“Shakira ha sido muy vocal sobre su deseo de mantener un ambiente estable para sus retoños, y la intervención de Clara Chía podría ser vista como una amenaza a esa estabilidad. Por otro lado, Piqué se encuentra en el medio y es complicado, tratando de equilibrar su relación y su responsabilidad como padre”, dijo el medio español que ha estado atento a lo que ocurre en Barcelona con Piqué y Clara Chía.

Milan y Sasha le cantan a su padre y Clara Chía

Durante el paso de Shakira por Argentina, los niños acompañaron a la artista en la presentación que ofreció en el Campo Argentino de Polo. Durante el espectáculo, los asistentes captaron a los niños interpretando varios de los éxitos que interpretó su mamá en el escenario.

Algo que llamó la atención, fue la reacción de los menores al escuchar Music Sessions #53 dedicada a Piqué y Clara Chía. Los niños cantaron a todo pulmón el sencillo, dejando en firme que conocen la historia detrás de la letra.