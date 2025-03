Juancho Arango contó cómo afrontó la noticia de que tenía cáncer: “Empecé a despedirme”

Juan Carlos Arango reveló que perdió más de 12 kilos en la recuperación de su cirugía de próstata - crédito Caracol Televisión/Youtube

Juan Carlos Arango contó cómo a sus 60 años pensó que su vida acabaría luego de haber sido diagnosticado con un tumor cancerígeno en la próstata y para cuya cirugía debió esperar un buen tiempo. “El doctor me dijo: ‘Váyase de viaje y descanse un tiempo, luego viene y lo opero’”, contó.

Además, el actor caleño compartió detalles de cómo fue su proceso de recuperación, tiempo durante el que perdió más de doce kilos, pues no comía ni dormía bien por las molestias. “No podía ir al baño, con la sonda ahí, me tenían que extraer la sangre, fue horrible”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El pasado 13 de enero el actor Juan Arango prendió las alarmas al publicar una fotografía en sus redes sociales donde se le veía una camilla de hospital. Posteriormente el actor subió un video en el que afirmaba que su proceso había salido bien, sin embargo, no dio mayores explicaciones acerca del tipo de operación que se realizó.

Juan Carlos Arango conmovió al revelar la causa que lo llevó a sala de cirugía y el largo proceso de recuperación que el hizo perder 12 kilos - crédito Caracol Televisión/Youtube

“Ya vamos a etapa de recuperación. Una cirugía complicadita. Me extrajeron la próstata. Uno después de cierta edad tiene que hacerse unos exámenes poco incómodos que pues uno no los hace porque está ocupado porque le da miedo porque por muchas razones. Entonces empecé con los síntomas de noche, de ir mucho al baño, los exámenes empezaron a salir malos hasta que ya me mandaron a hacer una biopsia y efectivamente tenía un tumor cancerígeno, o sea, un tumor maligno en la próstata”, así inició su relato el artista en conversación con el programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión.

A partir de esa cita, “Juancho” como es conocido pro sus colegas del medio escénico vio una dura etapa de angustia y preocupación, especialmente pro su familia, esposa e hijos, pues comenzó a organizar todo creyendo que se iba a tener que despedir de ellos pronto.

“La vida se me fue encima porque pues empecé, no, la pensadera es lo que te te te mata, o sea, pensar en los pelados, los hijos, mi esposa. Eh, empieza uno ya como organizar la salida y se deprime uno mucho. El médico me dijo, “Eso todavía está empezando, tranquilo. Váyase de vacaciones.” Yo me fui de vacaciones, eh me dijo, “Váyase de vacaciones y cuando vuelva, yo lo opero.” Pero en serio, no hay radio, no hay quimio, no no no me Me fui a a la costa y tomé y comí como si me fuera a morir”, agregó.

El actor fue sometido a una cirugía y entregó detalles sobre el procedimiento - crédito @juanchoarangoactor/TikTok

Juancho Arango habló de su recuperación luego de la extracción de su próstata

El actor caleño cuyo talento a destacado en novelas como Tentaciones, El cartel de los sapos, Escobar: el patrón del mal y Vecinos, compartió con su público que ya está bien luego de un pasar un par de meses en cama, puesto que el 2025 lo sorprendió con una enfermedad que lo obligó a cambiar su ritmo y estilo de vida.

Al actor Juan Carlos Arango le practicaron una cirugía en la próstata y dio parte de salud - crédito @juanchoarangooficial/IG

“Yo me bajé con esa operación 12 kg. Es una operación bastante compleja eh no fue robotizada, sino que no tuvieron que abrir. Eh, puntos, sondas, uf, una cosa bastante bastante dispendiosa, incómoda. Sin embargo, la recuperación se torno aún más difícil. La sonda, la sonda para orinar, la sonda para extraer la sangre del cuerpo por la operación, entonces eso era un tarrito, había que medir, a notar cómo iba bajando eh inyecciones todos los días, mucha droga, no comía bien, no iba al baño bien, no dormía bien, o sea, fue horrible”, afirmó.

Para Arango contar con el apoyo incondicional de su esposa que le ayudó a seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas

“Mi esposa me apoyó todo el tiempo, me acompañó al médico, me acompañó todo el tiempo, me me cuidó mientras estuve en la cama con todo este poco aparatos y cosas. O sea que el apoyo de la familia fue muy importante”, añadió Juan Carlos que aconsejó a los hombres hacerse los chequeos correspondientes si ningún tipo de temor.