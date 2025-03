Yeferson Cossio contó que una mujer trató mal a su equipo de trabajo: sus fans acusaron a Aida Victoria

Yeferson Cossio y Carolina Gómez estuvieron juntos en una entrevista en la que hablaron de su compromiso y hasta de las relaciones pasadas del influenciador - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio inició 2025 haciendo lo que acostumbra: bromas pesadas con Cintia Cossio (ya sea como víctima o el perpetrador), publicaciones relacionadas con sus distintos emprendimientos, viajes junto a su pareja Carolina Gómez y uno que otro roce con usuarios en redes sociales, que todavía le recuerdan su pasada relación con Jenn Muriel.

Pese a ello, el creador de contenido paisa parece seguir enfocado en sus metas a nivel profesional y personal. Prueba de ello es que durante las últimas semanas fue noticia por la adquisición de la discoteca Bora Bora en Medellín, y sorprendió a sus seguidores al anunciar a finales de febrero que le propuso matrimonio a su novia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lo anterior dejó preguntas sobre el noviazgo entre ambos, pero también acerca de las relaciones previas de Cossio. Estas fueron resueltas en el pódcast Amor y Desmadre, realizado por Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, y por su pareja Ignacio Baladán.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Cossio contó que una de sus relaciones pasadas fue con una mujer muy atractiva, pero este se terminó desencantando con ella cuando se percató de la mala actitud que tuvo con los empleados que tenía a su cargo.

El influenciador contó que una antigua pareja lo desencantó rápidamente por su actitud grosera con sus empleados - crédito @Moviewolves/TikTok

“Les dice a las personas que trabajan conmigo dizque ‘a ver que ya llegó su patrona y me tienen que obedecer’. Yo siempre he sido muy atento con mis amigos, que alguien llegó del aeropuerto ‘hey, yo tengo choferes, recójanlo’ (...) Entonces esa persona iba al aeropuerto. El chofer le dice dizque ‘Señorita, llegamos’ y ella responde ‘sí, yo sé, pero estoy esperando que me abras la puerta’”, explicó.

Cossio explicó que albergaba ciertas suspicacias con ella y ese episodio le sirvió para confirmarlas. “Esa fachadita de niña buena y linda. Yo no me la iba a creer o no me lo iba a comer, al menos tan fácil al principio”, expresó.

Una vez el fragmento de la entrevista se difundió en plataformas digitales, los seguidores de Cossio (que no mencionó el nombre de la mujer) comenzaron a especular y mencionaron a Aida Victoria Merlano, pues ambos protagonizaron una corta relación que tuvo amplio cubrimiento en redes sociales y, para un porcentaje considerable de los usuarios, la historia de Cossio parecía cerrar.

Sin embargo, otros aseguraron que se trataba de otra mujer, posterior a la rutpura del influenciador con Jenn Muriel.

Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio mantuvieron una breve relación sentimental en 2022 - crédito @yefersoncossio y @aidavictoriaoficial/Instagram

“Estoy segura de que es AIDA MERLANO”, “Cuando Aida te responda, no llores”, “Para todos los que piensan que es Aida, están súper equivocados. Él salió con otra nena después de Jen y luego llega Carolina”, “Me parece que es Aida”, “Esa mujer de la que habla es Aida Merlano”, “¿Y qué tiene de malo que quiera que le abran la puerta?”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Yeferson Cossio denuncia amenazas tras negarse a pagar consulta médica domiciliaria

La situación se tornó tensa cuando el médico, identificado como Hernando Castillo de la plataforma Galenos Plus, llegó acompañado de una mujer y propuso un tratamiento que incluía una inyección con un costo de $600.000 - crédito @yefersoncossio / IG

Días atrás, el influenciador denunció haber sido víctima de amenazas tras negarse a pagar una consulta médica que consideró irregular. Según explicó en una serie de publicaciones en Instagram, el incidente ocurrió cuando solicitó atención médica para su novia, Carolina Gómez, por un fuerte dolor de garganta.

Cossio explicó que la consulta, gestionada a través de un portal en línea, tenía un costo inicial de $180.000. Pero el médico, adscrito a la plataforma Galenos Plus y de apellido Castillo, llegó acompañado de una mujer y propuso un tratamiento con una inyección valorada en $600.000. Cossio cuestionó el costo del medicamento, argumentando que su precio en farmacias era de apenas $13.000, por lo que rechazó el procedimiento.

El influenciador también señaló comportamientos inadecuados por parte del profesional, como no usar guantes, manipular a las mascotas de la casa y tener problemas de higiene en el baño de la residencia. Además, mencionó que el profesional le pidió tomarse fotos con él, algo que consideró inapropiado en el contexto de la consulta.

Ante la negativa de aceptar el tratamiento, Cossio solicitó únicamente la fórmula médica para buscar una segunda opinión, pero al finalizar la consulta el precio aumentó a $280.000, algo que atribuyó a su rechazo a los procedimientos adicionales. Por negarse a pagar, afirmó haber recibido amenazas por parte del médico, quien supuestamente lo intimidó con revelar la dirección de su residencia y utilizar su posición dentro de la empresa para ejercer presión. Como prueba, compartió capturas de pantalla de las conversaciones.