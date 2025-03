Viajó desde Estados Unidos a Colombia para practicarse una histerectomía: esto fue lo que ahorró

Cindy sufría de endometriosis, quistes ováricos y fibromas uterinos- crédito montaje realizado con imágenes de Freepik y Cindy Rodriguez Constable / Facebook

Los precios exorbitantes en seguros y procedimientos han hecho del turismo médico una alternativa, cada vez más atractiva, para ciudadanos estadounidenses o migrantes que, al enfermarse, optan por regresar a su país, antes de enfrentar facturas o planes de pago engorrosos.

Cuenta de ello la oradora, experta en crecimiento empresarial, Cindy Rodriguez Constable que, tras años de padecimientos como la endometriosis, los quistes ováricos y fibromas uterinos, encontró una salida a sus crisis de salud en Colombia.

El país latino le entregó alivio físico y económica luego de que sus médicos en los Estados Unidos llegaran a la conclusión de que Rodriguez debía someterse a una histerectomía que, en su país costaba 15.000 y 40.000 dólares (61 a 164 millones de pesos colombianos), dependiendo de posibles complicaciones.

Como trabajadora independiente para la oradora resultaba imposible costear la cirugía y, entonces, la idea de viajar al exterior para tratarse, apareció entre sus opciones.

Temía que la calidad del servicio no fuera la mejor, pero en Medellín encontró una clínica de primer nivel en la que la cirugía, tiempo de hospitalización y controles posteriores no excedían los 4.000 dólares (16 millones de pesos).

Además, según explicó en su artículo para Business Insider: Volé a Colombia por una histerectomía de 4.000 dólares porque no podía permitírmelo en Estados Unidos. Y no tengo remordimientos, “el día de la cirugía, pagué la totalidad del procedimiento de antemano, sin sorpresas. Me dijeron que si no se requerían algunos de los servicios estimados, me devolverían la diferencia”.

El viaje a Colombia le permitió a Rodriguez recuperar la calidad de vida que no tenía desde que empezó a tener quebrantos de salud y, ahora, es un fiel testimonio sobre los beneficios del turismo médico y la calidad del sistema de salud en Colombia.

Colombiana en los Estados Unidos advirtió a futuros migrantes sobre los costos en salud:

En un contexto en el que los costos de atención médica en los Estados Unidos son impagables para la mayoría de trabajadores, la migrante colombiana Rocío Buenaños compartió su experiencia en redes sociales, alertando a quienes planean mudarse al país norteamericano sobre los desafíos económicos que implica acceder a servicios de salud. Según relató, procedimientos básicos como una limpieza dental pueden costar alrededor de 1.000 dólares, y la situación se agrava para quienes no cuentan con seguro médico.

De acuerdo con datos publicados por Ceoworld, el sistema de salud de Colombia ocupa el puesto 81 entre 110 países evaluados en 2023. Sin embargo, cifras del Dane indican que el 94,7 % de los colombianos reportaron estar cubiertos por algún tipo de atención médica. En contraste, Estados Unidos, que se posicionó en el lugar 15 de la misma lista, registró en 2021 que solo el 66,5 % de su población tenía seguro médico, según la firma Statista. Este panorama evidencia una brecha significativa en el acceso a la salud entre ambos países, a pesar de la mejor calificación del sistema estadounidense.

Buenaños, que emigró en busca del llamado “sueño americano”, insistió en la necesidad de realizarse chequeos médicos y odontológicos antes de mudarse: “Si usted tiene ese muelero y hace mucho tiempo no va al odontólogo a hacerse una limpieza o lo que sea, vaya, hágalo, porque aquí esa vaina cuesta un montón de plata”. Además, advirtió que la falta de revisiones regulares puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud, tanto generales como dentales.

En su video recordó una anécdota sobre el impacto que el cambio de país puede tener en la salud bucal. “Si usted tiene las cordales, pero dice que nunca le han molestado, no importa. Aquí, yo no sé qué tiene este país, pero apenas llega le empieza a doler todo”.

Buenaños recomendó a quienes planean emigrar que se aseguren de estar en buen estado de salud antes de partir. “Llegue aquí seguro de que está bien y si necesita una vitamina tráigasela de una vez desde su casa” y lamentó que, debido a las largas jornadas laborales y al elevado costo de los servicios médicos en los Estados Unidos, sus ciudadanos opten por automedicarse con analgésicos de venta libre en lugar de buscar atención profesional.