Giovanny Ayala reveló cómo terminó involucrado con Yina Calderón y aclaró si existió romance: “No tengo por qué negarlo”

Giovanny Ayala quiso ser amable con Yina Calderón a la que reconoció por haberle tirado un cuchillo a un compañero en 'Protagonistas de nuestra tele' - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram y cortesía Canal RCN

Giovanny Ayala rompió el silencio con respecto a su presunto pasado amoroso con Yina Calderón, pues la inclfuener al igual que con Legarda, aseguró haber tenido un romance con el artista de música popular.

El cantante llanero no negó haber conocido y compartido con una las habitantes más polémicas de La casa de los famosos Colombia 2025 a la que recordaba por su polémico paso por Protagonistas de nuestra tele: “Yo la reconocía por haberle tirado el cuchillo a uno de sus compañeros en el programa y no más, no sabía nada más de ella”.

Lo primero que dejó en claro el intérprete del éxito De rodillas te pido es que él es todo un caballero, hecho por el que nunca negaría una relación, sin embargo, expuso la verdad detrás de las afirmaciones que ha realizado en diversas oportunidades la participantes de la segunda temporada del reality de convivencia.

Giovanny Ayala y Yina Calderón se conocieron en 2014, en Villavicencio, Meta - crédito @Radiola TV/TikTok

“La conocí en una Semana Santa que ella fue Villavicencio. Yo la reconocía por haberle tirado el cuchillo a uno de sus compañeros en el programa y no más, no sabía nada más de ella. Cuando estábamos en vacaciones en la finca y mis hijos me dicen: ‘Papi, invite a Yina’. Yo pregunté que donde estaba y me dijeron que mirando unos peces. Yo fui a saludarla, le di la bienvenida y le dije que estaba a la orden”, en entrevista con el presentador Camilo Cuervo para el canal musical Radiola TV.

No obstante, después de este primer encuentro en medios rosa comenzó a circular el rumor de que el cante de regional mexicano y la creadora de contenido existía algo más que una amistad, versión que ella ayudó a difundir y a la que Giovanny pocas veces se había referido.

“Lo siguiente fue que compartimos un almuerzo, disfrutamos y echamos chisme. Le dije que iba a estar la noche ahí en Villavicencio, pero que al otro día tenía que viajar porque tenía un show en otra ciudad. En ese momento ella me dijo que también debía viajar a Bogotá, entonces me preguntó si la podía llevar y yo le dije que sí, y la traje”, añadió Ayala.

Yina Calderón arremetió contra Giovanny Ayala - crédito @fajasyinacalderonoficial - @giovannyayalaoficial/Instagram

Tras haber llegado a la empresaria de fajas por sus hijos, el artista relató que cuando la vio por primera vez accedió a invitarla a su finca pro sugerencia de sus familiares, ya que la influencer había coincido en la ciudad de Villavicencio, Meta, en donde el cantante pasaba un descanso, ser cortes y atento con ella le significó resultar envuelto en especulaciones.

No obstante, con el pasar de los días posteriores al casual encuentro con Yina Calderón, al músico llegaron los rumores que la mujer difundió sobre una relación amorosa entre ambos.

“Después viene la película de que somos novios y no. Ella es muy querida, pero, ¿yo que me voy a poner a negar una relación? Hablamos, nos reímos, pero jamás hubo relación y ella lo sabe”, aseguró Giovanny.