Nuevo agarrón entre Fico Gutiérrez y Daniel Quintero: “Está aspirando a un canazo”

En el último año, Federico Gutiérrez y Daniel Quintero han protagonizado varias discusiones en las redes sociales

En la noche del miércoles 5 de marzo de 2025, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y el exalcalde Daniel Quintero, nuevamente expusieron sus diferencias políticas en las redes sociales.

A través de la red social X, el actual mandatario distrital comparó la gestión de su predecesor con la administración del fallecido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en el escándalo del denominado carrusel de la contratación.

“Lo de Bogotá, el robo de los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación con lo que hizo esta gente aquí en Medellín (...) yo solo espero que con las pruebas que existan, estas personas paguen por todo el daño que le hicieron a Medellín”, declaró el alcalde de la capital antioqueña en diálogo con Semana.

Incluso, para Gutiérrez, detrás de las investigaciones contra Quintero hay una aspiración del exalcalde paisa a las elecciones presidenciales del 2026.

“El país no debe caer en la trampa, esta gente se robó a Medellín, y con esa plata, ellos quieren llegar a dominar Colombia (...) Yo creo que él (Daniel Quintero) está aspirando a un canazo (condena a prisión). A mí no me gusta hablar de esa gente que solo me saca malas energías y para mí no existen, hicieron tanto daño que no merecen ser nombradas”, declaró el alcalde de Medellín al citado medio de comunicación.

Adicionalmente, manifestó no sentir temor ante los ataques de los seguidores de Quintero por las acusaciones realizadas ante los organismos judiciales. “Yo solo hice mi tarea, entregué las pruebas documentales y ahora le corresponderá a los entes de control”, expresó.

Respuesta de Daniel Quintero

Tras las declaraciones de Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no tardó en responder a las acusaciones del actual mandatario distrital, y señaló que estaría detrás de un plan de venganza en su contra.

“Cuando alias Fico no está de fiesta, alucina conmigo. Lleva años buscando como vengarse por denunciarlos en Hidroituango”, dijo Quintero en un video publicado en sus redes sociales.

Frente a los avances de sus procesos judiciales, expresó: “Tuvieron Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de bolsillo y lo único que encontraron fue que le dije hp a un hp y pasquín a un pasquín”.

Adicionalmente, Quintero hizo una invitación a Gutiérrez para que, en palabras del exmandatario antioqueño, se dedique a trabajar y brindar soluciones a las problemáticas de la ciudad.

“Mientras se la pasa peleando con (Gustavo) Petro o conmigo, la ciudad llevada, huecos, atracos, y basuras disparadas. Privatizó a UNE-EPM y no aparece la plata, van a cobrarles más impuestos a los usuarios de EPM, dejó volar a un Pedófilo, tiene el Metro de la 80 parado y al Metro de Medellín chocado. ENGAÑARON A MEDELLÍN”, concluyó.