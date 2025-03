Antes de ser abatido, líder del Clan del Golfo se graduó de escolta en Ibagué: academia de seguridad respondió

La academia de seguridad defendió la legalidad del proceso de formación, asegurando que se cumplió con los requisitos - crédito X y Ministerio de Defensa

En un operativo ejecutado el 22 de febrero en la zona rural del municipio de San Luis, en Antioquia, las Fuerzas Militares de Colombia dieron un golpe significativo al abatir a seis presuntos integrantes del Clan del Golfo, incluido Oliverio Isaza Gómez, conocido como alias Terro o “el Señor”.

Este sujeto, uno de los principales cabecillas de la organización armada, era hijo del exparamilitar Ramón Isaza y se encontraba en la lista de los delincuentes más buscados del país, con una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir.

Su muerte representa no solo un avance en la lucha contra el crimen organizado, sino también la puesta al descubierto de un sistema de formación y certificación de escoltas que ha sido utilizado por grupos criminales para infiltrarse en sectores legales y obtener recursos bélicos.

El operativo tuvo un tiempo de preparación de seis meses, al mencionar que alias Terror cambió su sobrenombre para evadir a las autoridades - crédito Policía Nacional

¿Cómo alias Terror obtuvo un diploma como escolta?

Lo que parecía ser un simple operativo contra una de las estructuras criminales más poderosas del país, ha puesto en evidencia un entramado que involucra empresas de seguridad que operan como fachadas para abastecer de armas y certificar a personas con antecedentes criminales, como es el caso de alias Terror.

Este criminal, abatido en el operativo de San Luis, se formó como escolta en la Academia de Seguridad para Vigilantes, Escoltas y Supervisores (Asves), ubicada en Ibagué, bajo un convenio con la empresa Seguridad Sara Ltda, vinculada en el proceso que investiga la certificación ilegal de delincuentes.

El certificado fue otorgado bajo un convenio con una empresa de seguridad vinculada a la formación de criminales - crédito seguridadsara.com/Página web y https://asvescolombia.org/Página web

El representante legal de la academia, Saúl Antonio Guzmán González, explicó en diálogo con El Colombiano que, como parte de sus actividades, la academia brinda capacitación a cientos de estudiantes cada año. Sobre el caso de alias Terror, admitió que, como parte del proceso de formación, se le otorgaron dos certificados: uno en 2019, con fundamento en escolta, y otro en 2022, que le otorgaba una especialización.

“Como cientos o miles de alumnos que se capacitan en nuestra academia, en algún momento pasó por los claustros educativos de nosotros y se le dio, se le brindó la capacitación, pero sin saber quién es, como todas las personas de acá”, declaró el representante de Asves al medio citado.

Según Guzmán, uno de los requisitos fundamentales para recibir el diploma es presentar un certificado judicial que avale que la persona no tiene antecedentes judiciales. En el caso de alias Terror, este requisito fue cumplido, ya que no se encontraban reportes en su contra al momento de su inscripción en los cursos. “Tenemos el certificado judicial donde manifiesta que no tiene problemas judiciales”, dijo el representante.

La situación ha generado controversia sobre las conexiones entre el crimen organizado y las empresas de seguridad en Colombia - crédito X

El caso de Seguridad Sara Ltda, la empresa que formó a alias “Terror”, es uno de los principales focos de investigación, pues a través de esta compañía, más de 60 personas con antecedentes judiciales fueron certificadas como escoltas, una situación que genera alarma en las autoridades, ya que bajo el amparo de esta documentación legal, los criminales obtenían acceso a armas y recursos para continuar con sus actividades ilegales.

Además de Seguridad Sara, otras empresas como Pretorian Security Ltda, de Villavicencio, y Seguridad Sucurbel Ltda, de Bogotá, también están siendo investigadas por su vinculación en la certificación de sicarios y miembros de grupos armados ilegales.

En este contexto, el caso de alias “Terror” pone de manifiesto un grave problema de infiltración y corrupción en los sistemas de certificación de seguridad en Colombia. Aunque la academia de Ibagué y las empresas de seguridad involucradas se defienden afirmando que sus procesos son estrictos y legales, la realidad es que estos mecanismos han sido aprovechados por criminales para encubrir sus actividades ilícitas.

Este incidente subraya la necesidad de reforzar los controles en el sector de la seguridad privada y de implementar medidas más estrictas para evitar que las empresas sigan operando como facilitadoras del crimen organizado.