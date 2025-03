Condenan a 45 años de prisión a Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán, reconocida patinadora

El feminicidio contra Luz Mery Tristán sucedió entre la medianoche del viernes 4 y la madrugada del sábado 5 de agosto de 2023 - crédito redes sociales

En la mañana de este 4 de marzo de 2025, un juez dejó en firme la condena contra el empresario Andrés Gustavo Ricci García por feminicidio agravado contra la reconocida patinadora Luz Mery Tristán.

De acuerdo con el juez, Andrés Gustavo Ricci tendrá que cumplir una condena de 45 años y nueve meses de prisión.

En la audiencia, el juez aseguró que el crimen estuvo acompañado con violencia verbal y física contra Luz Mery Tristán por parte Ricci García.

La decisión del magistrado estuvo acompañada con las pruebas que proporcionó la Fiscalía General de la Nación.

El empresario fue condenado a una pena de 500 meses, a la cual se le añadieron años adicionales debido al agravante del porte ilegal de armas.

El 11 de febrero de 2025, en un sentido fallo condenatorio, un juez del Palacio de Justicia de Cali declaró culpable a Andrés Gustavo Ricci García por el delito de feminicidio agravado contra la campeona de patinaje vallecaucana, motivo por el cual quedó pactado para que este martes 4 de marzo se conociera la sentencia.

Familiares de Luz Mery Tristán se pronunciaron luego de conocer la sentencia contra Andrés Ricci. Valeria Tristán, hija de la campeona de patinaje escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Justicia por ti, mami. Nada te traerá de vuelta, pero al menos puedes descansar en paz sabiendo que se hizo justicia y que tu legado va a salvar muchas vidas. Te extraño reina”.

Vicky Tristán, hermana de la víctima, en entrevista con La FM de RCN Radio, aseguró que la condena de 45 años y nueve meses de prisión contra el empresario Andrés Ricci es un mensaje contundente contra la violencia de género en Colombia.

“Esto nos da la tranquilidad de que ese señor no va a salir para volver a hacer daño a otra mujer”, aseveró Vicky Tristán al citado medio.

Y agregó: “Este fallo es una luz para todas las mujeres que están esperando justicia. Nos demuestra que sí hay jueces correctos en este país, que juzgan sin importar el poder económico del acusado”.

Además, Vicky Tristán envió un mensaje a las mujeres que puedan estar atravesando situaciones de violencia por parte de hombres.

“Muchas veces pensamos que los celos o el control son muestras de amor, pero no nos damos cuenta de lo que pueden terminar provocando. Mi hermana no está aquí hoy, y yo quiero decirles que no excusen a sus parejas cuando hay maltrato, porque el verbal es casi lo mismo que el físico”, puntualizó en la entrevista que le concedió a La FM de RCN Radio.