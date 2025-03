Esta fue la carta que escribió la joven Érika Morales defendiendo su derecho a morir por eutanasia: “No sean egoístas, realmente no doy más”

Su hermana reveló las palabras que le dio Érika ante su delicado estado de salud- crédito redes sociales

El sábado 1 de marzo llegó el cumplimiento de la última voluntad de Érika Deyanira Morales, una joven de 20 años oriunda de Los Andes, Sotomayor, en el departamento de Nariño.

Después de tres años enfrentando las secuelas de un ataque que la dejó cuadripléjica, Morales logró acceder al procedimiento de eutanasia, un derecho que había solicitado insistentemente por el intenso dolor físico y emocional que padecía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según informó su familia, el procedimiento fue aprobado el 22 de febrero tras una prolongada batalla legal y mediática contra su EPS, Emssanar, que inicialmente había negado su solicitud.

Durante esta lucha, Tatiana Morales compartió en sus redes sociales una carta que Érika le dictó, en la que explica su decisión de solicitar la eutanasia.

A pesar de haber sobrevivido al ataque, Morales quedó cuadrapléjica - crédito Redes sociales/Facebook

Este documento, según relató Tatiana, fue un testimonio desgarrador que reflejaba el sufrimiento de su hermana y su deseo de descansar en paz.

“Hoy prefiero mil veces llorarla en una tumba que verla sufrir más”, expresó Tatiana a Noticias Caracol al referirse a la difícil decisión que la familia tuvo que aceptar.

La hermana de la víctima relató al medio mencionado sus últimas palabras: “Escuchen mis palabras y espero me entiendan. Bueno, en primer lugar, la verdad, es muy difícil para mí y para mi familia, ya que prácticamente vivo por la ventilación mecánica y eso me parece injusto porque para mí no es vida, es solo una vida artificial”.

Tatiana continuó relatando: “La verdad estoy cansada de depender de todos, y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo, aparentemente me ven bien, pero no es así, yo realmente no me siento bien.

Además, no sean egoístas, yo realmente me siento cansada, en serio no doy más. Es más, la psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomé, porque la verdad, ¿para qué tener a una persona tan joven como yo sufriendo? Si cuando me aspiran (la traqueotomía) siento que me torturan".

Finalmente, Érika Morales expresó: “Entonces, señores Emssanar (EPS), con todo el respeto que ustedes se merecen, tengan un poquito de corazón y compasión y piedad, si literalmente estoy muerta en vida, entonces no quiero que pierdan el tiempo conmigo, en fin, quiero que respeten mi decisión, quiero que me hagan el favor”.

La mujer logró la eutanasia después de tres años de lucha cuadripléjica tras el ataque que recibió en su cabeza- crédito Redes sociales

Detalles sobre la agresión

Una noche que comenzó como una salida entre amigas terminó en tragedia para Érika Morales, quien, con tan solo 17 años, sufrió un ataque que cambió su vida para siempre. El 2 de agosto de 2021, mientras se encontraba en un bar en Pasto, la joven fue agredida en el baño del establecimiento.

La joven se dirigió al baño y recibió un golpe con una botella de whisky que le provocó un infarto cerebral múltiple y una severa lesión medular. Este ataque la dejó en una condición de cuadriplejía, sin capacidad para moverse ni respirar por sí misma.

Tras el incidente, Morales fue trasladada a un hospital, donde permaneció en estado crítico durante semanas. Aunque fue desconectada de los equipos médicos, su cuerpo no mostró señales de recuperación. “Había perdido totalmente su movilidad, su respiración, el especialista habló con mi madre y le dijo que no era un pronóstico alentador”, relató su hermana a Noticias Caracol.

El 2 de agosto de 2021, mientras se encontraba en un bar en Pasto, la joven fue agredida en el baño del establecimiento - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Después de un largo periodo de un año y siete meses, Morales finalmente recuperó la consciencia. Sin embargo, su situación seguía siendo extremadamente delicada. Aunque estaba despierta, no podía movilizarse ni respirar sin asistencia médica.

Según detalló el medio, la joven regresó a su hogar, donde su madre, Alba Morales, su hermana y un equipo de personal de salud se encargaron de cuidarla de manera constante.

Con el paso del tiempo, la salud de Morales enfrentó nuevos desafíos. Los dolores se intensificaron cuando le diagnosticaron una úlcera en un grado avanzado, lo que complicó aún más su estado. “Ella ya no tolera alimentación, está totalmente flaquita, ya está cansadita”, expresó su hermana, quien también destacó que, a pesar de las adversidades, Érika mantenía una actitud positiva.

Pero con el paso de los días, Érika ya no podía hablar. Por lo tanto, Tatiana Morales sabía lo que pensaba su hermana a través de un método que aprendió: debía dictarle las letras del abecedario y ella movía su cabeza cuando nombraban la letra que quería expresar.