Andrea Valdiri regresó al Carnaval de Barranquilla y dejó a más de uno con la boca abierta con su ‘outfit’: estuvo muy bien acompañada

Gustavo Petro defendió el nuevo modelo de salud de los maestros: afirmó que no se ha implementado por supuesto “sabotaje” A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defendió el nuevo modelo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), asegurando que en conjunto con el Ministerio de Salud lograrán por primera vez un servicio de salud preventivo y primario en las escuelas de Colombia

Emiro Navarro contó a cuántas cirugías estéticas se ha sometido, afirmó no querer volver al quirófano: “No aguanto una más” El más joven de los habitantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′ confesó las veces que se ha practicado procedimientos quirúrgicos y reveló que no quiere hacerse más retoques: “Con la última quedé mal, ya no puedo otra”