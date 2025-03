Petro dio la espalda a las universidades privadas en una decisión que afectará a miles de estudiantes: “Yo no me comprometí a subsidiarlas”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la financiación de la educación superior - crédito Colprensa - Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, asistió a un evento en el municipio de Suárez, Cauca, en el que habló sobre la importancia de la paz y los esfuerzos que está haciendo su Gobierno para cerrar las brechas sociales en todo el territorio nacional.

Durante su discurso, Petro hizo un anuncio sobre la educación superior cuya repercusión podría tener graves consecuencias para miles de estudiantes que sueñan con tener una carrera profesional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A pesar de sus promesas de cambio, el primer mandatario afirmó que su Gobierno no contempla entre sus planes financiar las universidades privadas. Además, fue enfático al decir que nunca ha estado en su hoja de ruta dar subsidios a estas instituciones.

Incluso, dijo que el dinero público no es para subsidiar instituciones educativas que no velan por los intereses de los estudiantes, sino para educar a los colombianos en espacios en los que aprendan y no los usen como rebaño de votos para políticos.

Petro aseguró que no financiará a las universidades privadas - crédito Presidencia de la República

“Pero, si nosotros estamos pagando becas para universidades de garaje, de politiqueros de baja estofa, por aquí, por allá, eso no se llama educarse. Y pueden levantar las banderas del Icetex y de los institutos de crédito y del Ser Pilo Paga y de la Generación X y no sé qué más nombres se han inventado, pero el dinero público no es para subsidiar universidades de garaje, de politiqueros que usan a los estudiantes como un rebaño de votos y no les entregan educación”, señaló el presidente Petro.

A su vez, sostuvo que el objetivo de su administración es impulsar a las entidades de educación superior de carácter público, destacando que nunca se comprometió a entregar recursos del Estado a las universidades privadas.

“Ayudamos a la universidad pública, sí, pero de verdad, no de mentiras. Y el dinero público es para la universidad pública. De eso no puede caber ninguna duda y quiero que se sepa bien, porque después caemos en el debate en malos entendidos. Yo no me comprometí a subsidiar la universidad privada”.

El jefe de Estado sostuvo en un evento en Cauca que entre las prioridades de su Gobierno no está mantener instituciones educativas de garaje - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La razón es porque considera que con las matrículas y otras formas de financiación como donaciones son suficientes para que se mantengan a flote. Según dijo, solo entregará recursos a las universidades privadas si están destinados a la investigación que contribuya al desarrollo del país.

“Ella tiene sus matrículas, sus formas de financiarse. Si necesita apoyos de otro tipo en nosotros, pues los abrimos. Necesitamos investigar mucho en Colombia. El apoyo del Estado es para la investigación, en el caso de la universidad privada”, insistió el mandatario colombiano.

De igual manera, afirmó que desde su Gobierno están haciendo todo lo posible en abrir más cupos para que miles de estudiantes en todo el territorio nacional puedan acceder a educación de calidad.

“En Colombia, estamos abriendo nuevos cupos, le llamamos a eso; esto es fundamental porque en la medida en que podamos llegar a 100 mil, 200 mil, nuevos cupos —el ministro dice que ya alcanzamos 122.000 nuevos cupos en Colombia—, entonces estamos abriendo en cada cupito de esos una puerta de oportunidad de la vida de un joven, una joven, en el país. Y sí, eso se hace en Suárez”, detalló el jefe de Estado.

Petro habló sobre Francia Márquez luego de sacarla del Ministerio de la Igualdad - crédito Presidencia de la República

Tras anunciar la noticia que perjudicaría a miles de jóvenes en todo el país, el primer mandatario se pronunció sobre la labor de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, como líder del Ministerio de la Igualdad.

Para el primer mandatario, su segunda al mando le cumplió al país, porque trazó la ruta para llegar a la paz y otorgar oportunidades para los jóvenes del país.

“Este es un camino de paz. Abrirle las oportunidades de la vida a la juventud de Colombia, desde el más pobre hasta el más rico, es la construcción de la paz en este país. Así que, vicepresidenta, usted está ayudando a construir paz en su tierra”, anotó Petro.