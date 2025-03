Isabel Cristina Estrada reveló quién es el empresario que robó su corazón: estaría vinculado con Rigo Urán

Isabel Cristina compartió un mensaje lleno de emoción y reflexión sobre el significado de este momento en su vida - crédito @estradaisa / IG

La actriz y modelo Isabel Cristina Estrada, recordada por su participación en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre y La teacher de inglés, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo a los 44 años.

La noticia fue compartida a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde la artista expresó su gratitud por esta nueva etapa en su vida. Además, en el anuncio dejó entrever por primera vez a su pareja, Juan David Aristizábal.

En su publicación, Isabel Cristina compartió un mensaje lleno de emoción y reflexión sobre el significado de este momento en su vida. “El milagro de la vida se presenta cuando definitivamente la voluntad divina lo permite. Así pensemos que todo está dado para que se dé la llegada de un hijo, y así no entendamos por qué razón no se dan las cosas”, escribió la actriz. También destacó cómo está disfrutando cada instante de su embarazo, desde las ecografías hasta los pequeños malestares físicos, en el que describe esta experiencia como “la sensación más pura” que ha sentido.

La conexión entre Isabel Cristina Estrada y Juan David Aristizábal

Aunque Isabel Cristina había mantenido su relación en privado, el anuncio de su embarazo permitió a sus seguidores conocer más sobre Juan David Aristizábal, su pareja. Cabe destacar que, Aristizábal está vinculado a los negocios del reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán, desempeñándose como gerente en varias de las marcas asociadas al deportista, como Go, Rigo, Go, Taller Go, Rigo, Go, Rigo Travel, Rigo Market y El café de Rigo. Además, se menciona que Juan David sería el excuñado de la esposa de Urán, lo que sugiere una conexión cercana entre ambas familias.

El ciclismo, una pasión compartida por Isabel Cristina y Juan David, habría sido el punto que los unió como pareja. Aunque no se han revelado detalles sobre cuánto tiempo llevan juntos, no es un secreto que la llegada de su bebé fortalecerá aún más su relación.

El legado de Isabel Cristina Estrada en la televisión colombiana

El anuncio de su embarazo no solo marca un momento especial en su vida personal, además ha despertado la nostalgia de quienes la han seguido a lo largo de su carrera. Su mensaje de gratitud y alegría ha resonado entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa.

El testimonio de Isabel Cristina Estrada sobre su embarazo a los 44 años ha sido recibido como un mensaje de esperanza para muchas mujeres. En su publicación, la actriz reflexionó sobre los tiempos de la vida y la importancia de confiar en los procesos. “Gratitud total por cada día de este embarazo, me estoy disfrutando cada momento”, expresó, en el que dejó claro que está viviendo esta experiencia con plenitud y alegría.

Un futuro lleno de expectativas

Con la llegada de su primer hijo, Isabel Cristina Estrada inicia un capítulo lleno de expectativas y emociones. La actriz ha dejado claro que está disfrutando cada momento de esta experiencia, y su mensaje de gratitud ha inspirado a muchos de sus seguidores. Mientras tanto, su relación con Juan David Aristizábal parece estar más sólida que nunca, consolidándose como una familia en crecimiento.

La noticia del embarazo de Isabel Cristina no solo celebra la vida, además resalta la importancia de los tiempos personales y la confianza en los procesos de la vida. Para sus seguidores, este anuncio es un recordatorio de que los sueños y los milagros pueden llegar en los momentos más inesperados de la vida.