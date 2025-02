Gustavo Serpa se lavó las manos por bajo nivel de Falcao con Millonarios: “¿Cree que yo soy el responsable?”

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, dio unas declaraciones que señalaron directamente a Falcao García, máxima figura del equipo - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue en la polémica por la manera como se gestionó la plantilla y varias decisiones institucionales en la temporada 2025, que por ahora tiene un arranque irregular en la Liga BetPlay y con muchas dudas para el duelo de Copa Sudamericana frente a Once Caldas.

Gustavo Serpa, representante del máximo accionista Amber Capital, abrió el escándalo por sus declaraciones sobre Falcao García, que en 2024 marcó cinco goles en 16 encuentros, pero no fue determinante para clasificar a la final del torneo Finalización y es uno de los responsables de aquella eliminación ante Deportivo Pasto.

Lo dicho por el empresario se dio durante la asamblea ordinaria de accionistas y socios, en la que también presentaron el informe sobre la construcción de una nueva sede deportiva, pues el lugar actual ya no estaría en condiciones y la idea es mejorar el espacio para los futbolistas de las áreas masculina, femenina y juveniles.

“Yo no meto los goles“

Durante la intervención de Gustavo Serpa en la asamblea de accionistas, fue cuestionado sobre lo que pasó en el segundo semestre de 2024, cuando se contrataron a nueve jugadores para renovar la plantilla y uno de ellos fue nada menos que el máximo goleador de la selección Colombia.

“¿Cree que yo soy el responsable de que Falcao haya errado 3 goles en Pasto? Nosotros somos responsables de armar un equipo competitivo, pero no de que los jugadores no tengan un buen performance en el último partido”, dijo Serpa, lo que abrió la polémica en la reunión.

Falcao reunido con Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, y Enrique Camacho, presidente del club - crédito @JFCadavid/X

El empresario de Blas de Leso explicó que “renovamos con grandísimas inversiones a una plantilla campeona. No existe un equipo serio en el mundo que gane trayendo 15-20 refuerzos al año. Así es como se mide la gestión. Renovamos a la plantilla campeona y trajimos los jugadores que nos pidió el cuerpo técnico, eso no nos lo inventamos. Yo no meto los goles”.

“Yo no estoy echando la culpa de nada a nadie. Estoy asumiendo la responsabilidad nuestra como siempre la hemos asumido. No me pueden echar la culpa de que el balón de Leo Castro pegó en el palo en Pasto. No quiero que crean que estoy responsabilizando a Falcao. En el futbol el azar existe. Tratar de usar unas palabras para ponerme en contra de Falcao no es necesario”, añadió.

Millonarios terminó mal la temporada 2024 y no comenzó bien 2025 por el rendimiento de la nómina - crédito Millonarios FC

En medio de la polémica, Gustavo Serpa terminó al decir que siempre le apunta a ganar el título en la temporada: “Claro que quiero salir campeón todos los años. Por eso vivo y sufro. Aparte de la pasión, tengo también inversión aquí. Los análisis tienen que ser más sensatos”.

Así va la nueva sede

Desde 2023 comenzó el proceso para que Millonarios tenga una nueva sede deportiva, pues en la actual instalación en Los Arrayanes, en la que llevan desde 2016, no cuentan con el suficiente espacio para ampliarse y darle mejores condiciones a sus jugadores.

El presidente Enrique Camacho explicó que “hemos estado trabajando para buscar el mejor sitio para una sede para Millonarios. Hemos visto terrenos afuera de Bogotá, pero haciendo encuestas con los jugadores, quieren algo dentro de la ciudad”

“Recibimos una oferta de adquirir un lote cerca de donde está nuestra sede. Lo que hizo la administración fue solicitar 3 avalúos, uno presentó valor muy diferente a los otros dos”, agregó el directivo durante la asamblea de accionistas y socios.

Este sería el nuevo espacio destinado para la sede deportiva de Millonarios FC - crédito @JuankPiza/X

Uno de los puntos que juega en contra de los azules por ese espacio es que “yo no puedo hacer trámites ante la curaduría porque el lote es de Blas De Leso. Sí hice gestiones ante la curaduría número 1. Contratamos a Luis Felipe Henao que tiene experiencia en Lagos De Torca, sede cercana a la nuestra, por el conflicto de intereses, ya que los terrenos son del máximo accionista”.

Camacho terminó diciendo que “queremos la mejor sede deportiva para Millonarios y por eso seguimos estudiando y analizando. Es un proceso que está en estudio aún”, lo que no dejó satisfechos a los asistentes a la reunión porque, después de casi dos años, no hay mayor avance al respecto.