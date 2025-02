La Jesuu contó lo que pasó con su “embarazo” en ‘La casa de los famosos’: “Empecé a tener un dolor elevado”

'La Jesuu', participantes de 'La casa de los famosos Colombia 2025', recordó su supuesto embarazo dentro de la casa - crédito montaje Infobae Colombia

La quinta semana de La casa de los famosos ya está en marcha con 19 participantes en pie y un nuevo líder de la semana: Mauricio Figueroa, que, pese a los problemas en su rodilla que lo obligan a usar silla de ruedas, se impuso en la prueba del lunes 24 de febrero de 2025 y se llevó a Coco para acompañarlo en la habitación.

De igual modo, los ojos de los televidentes ahora se centran en La Jesuu, la más reciente eliminada en la segunda temporada del programa producido por el Canal RCN, luego de ser la nominada con menos votos en el grupo que incluía a La Abuela, Karina García, La Toxi Costeña, Yana Karpova, Yaya Muñoz, y Yina Calderón.

Su salida de la competencia, cuando apenas se terminaba el primer mes, causó cierta sorpresa debido a que se esperaba que la caleña, aprovechando el apoyo de su público, pudiese aguantar más en la competencia, pero finalmente no fue el caso.

Con todo y ello, a la influenciadora le bastó ese tiempo para hacerse notar con una situación que mantuvo en vilo a los televidentes por varios días. Y es que un día le comentó con preocupación a Karina García y Marlon Solórzano que tenía irregularidades en su ciclo menstrual, por lo que temía estar embarazada.

La influenciadora compartió con sus compañeros sus preocupaciones por un retraso - crédito @notitalencol/Instagram - Canal RCN

Luego de explicarles a ambos participantes, la caleña se dirigió al Confesionario y le hizo saber su preocupación al ‘Jefe’. Finalmente, en la emisión central del 8 de febrero, y ante los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, La Jesuu confirmó que la prueba salió negativa. Por lo tanto, no está embarazada.

El tema resurgió durante la gira de medios que llevó la ahora exparticipante, con la que habló acerca de lo que vivió en la casa estudio. Una de las paradas más sonadas fue la que hizo en La Mega, en la que recordó lo ocurrido con el supuesto embarazo, por el que no faltaron comentarios de los usuarios que la acusaron de replicar una situación similar ocurrida con Karen Sevillano: la ganadora de la primera temporada.

La reciente eliminada recordó el momento que la puso en boca de todos los televidentes - crédito @lamega/Instagram

Al respecto, La Jesuu explicó que arrastraba irregularidades en su ciclo menstrual desde finales de 2024. Por eso, cuando transcurrieron los primeros días en el reality show, se preocupó debido a que la situación no cambiaba.

“No llegó en diciembre, no llegó en enero y empecé a tener un dolor elevado... Voy y le pregunto a Karina, que es mamá, ‘amor, mira que me está pasando esto’, entonces, yo no sé qué es lo que estaba pensando”, manifestó La Jesuu en la emisora.

La exparticipante recordó que Karina le hizo saber que esos síntomas que venía presentando eran los que ella tenía cuando quedó embarazada de su hijo, que hoy vive en Estados Unidos con su padre. Por ese motivo los temores de la vallecaucana parecían estar fundados.

Hermanas de Yina Calderón arremetieron contra La Jesuu

Leonela Calderón, hermana menor de Yina Calderón respondió a críticas luego de su entrada a 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @leonelacalderonome/TilTok y cortesía Canal RCN

Tras su salida de la competencia y un breve regreso para dirigirse a sus excompañeros, La Jesuu lanzó fuertes ataques contra Yaya Muñoz, calificándola de ser una mujer “hipócrita, falsa, cizañera, visajosa y fingidora”. Sin embargo, esta actitud era la que querían ver sus compañeros dentro de la casa estudio, lo que provocó algunas reacciones en redes sociales, por lo que consideraron como falta de carácter.

Una de esas opiniones sobre su comportamiento al regresar a la competencia provino de parte de las hermanas de Yina Calderón: Juliana y Leonela, que a través de sus cuentas de Instagram se despacharon contra la joven.

La primera en hablar fue la abogada y empresaria de keratinas. “Yo sí les voy a decir por qué La Jesuu no nombró a Yina, ni a Karina. A Karina por lo que pasó con Coco, porque se siente como ‘yo me metí en esa pelea sabiendo que no era mía’ y a Yina porque ella ya salió y afuera la realidad es otra, ella (Valentina Ruiz) es amiga de Aida Victoria y ahí si amiguis, pero en el reality como estaba Yina, ahí si le hablaba”, no sin antes agregar a la descripción dentro del video que “al final salió por lo mismo, por tibia”, indicó.

Por su parte, Leonela desaprobó la actitud de La Jesuu, y aseguró que Yina trató de resolver las diferencias entre ambas dentro del programa. “Mi hermana se vio afectada con la salida de ella, no me gustó su actitud, preferir a una vieja como Norma Nivia, me parece que es tan tibia, definitivamente no sé por qué ella salió de La casa de los famosos Colombia”, comentó.