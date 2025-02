Yina Calderón y Karina García defendieron a Yaya, tras las polémicas declaraciones de La Jesuu en ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón y Karina García consolaron a Yaya Muñoz - crédito cortesía del Canal RCN - @thayssbr_/X

El domingo 23 de febrero Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, sorprendiendo tanto a los televidentes como a los participantes del reality.

La creadora de contenido, que era considerada una de las posibles finalistas, quedó fuera tras ser la menos votada por el público durante el la última votación el domingo 23 de febrero.

La decisión fue anunciada por los presentadores del programa Carla Giraldo y Marcelo Cezán, que confirmaron que la caleña no logró el apoyo suficiente para continuar en la competencia.

La eliminación de La Jesuu se produjo luego de que Cristian Pasquel la nominara para la placa de eliminación, lo que desencadenó días de votaciones intensas.

Aunque la influencer expresó que sentía que parte de la audiencia tenía una percepción negativa de ella, también descubrió, tras su salida, que contaba con un grupo de seguidores que la respaldaba fuera del programa.

Karina y Yina cuestionan las motivaciones de La Jesuu, sugiriendo que la eliminación de la influencer pudo haber causado envidias dentro de la casa - crédito @thayssbr_/X

El lunes 24 de febrero, apenas un día después de su salida, La Jesuu regresó a la casa para despedirse oficialmente de sus compañeros y compartir sus reflexiones finales.

Durante este momento, la influencer no solo agradeció a algunos de los participantes, sino que también aprovechó para lanzar fuertes acusaciones contra Yaya Muñoz, una de sus aliadas dentro del reality.

En su intervención, La Jesuu afirmó que, tras observar el panorama desde fuera, había cambiado su percepción sobre Yaya, a quien calificó como “hipócrita”, “falsa” y “cizañera”.

“Yaya, no sé si te acuerdas la vez que estábamos en el cuarto de maquillaje que te dije que eras una amiga incondicional, firme, leal con tu equipo. Al día de hoy, con el panorama muchísimo más claro, te digo que me retracto de lo antes mencionado”, expresó.

Las declaraciones de la caleña generaron un impacto inmediato en la presentadora, que negó rotundamente las acusaciones y aseguró que no se identificaba con las características negativas que se le atribuían.

Yaya confesó a sus compañeras Yina Calderón y Karina García que las palabras de La Jesuu la habían afectado profundamente, ya que temía que estas pudieran dañar su reputación dentro de la casa y afectar su relación con los demás participantes.

La Jesuu lanzó fuertes acusaciones contra Yaya Muñoz, a quien calificó de “hipócrita” y “falsa” - crédito cortesía del Canal RCN

En un intento por consolarla, Yina y Karina defendieron a Yaya y cuestionaron las motivaciones de la influencer. “Yo la relación de ustedes la veía tan bonita que yo también puedo pensar que pueden ser celos (...) No sé, Colombia no perdona amiga”, comentó Karina.

Por su parte, Yina añadió: “Si tú eres esa persona que dijo La Jesuu, ¿por qué estás aquí y ella no? ¿Pero, por qué sigues parándole bolas a eso? (...) Eso es lo que andan buscando, te puede odiar toda la casa, te puede no hablar toda la casa, pero aquí quien elige es Colombia, Colombia es la que decide si usted se va o no, puede haber 7 en contra de nosotras dos, pero si uno está haciendo las cosas bien tiene que estar tranquilo y yo te conozco de afuera y yo sé que tú eres buena persona, como todo ser humano, cometes errores, pero ¿quién no? Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Ambas coincidieron en que, al final, será el público colombiano que decida el destino de Yaya en el reality.

Los televidentes del programa de convivencia del Canal RCN se dividieron en opiniones en las redes sociales. Algunos estuvieron de acuerdo con el apoyo que García y Calderón le brindaron a Muñoz y otros las criticaron.

Yaya Muñoz reaccionó a las duras palabras de La Jesuu, asegurando que las acusaciones la afectaron profundamente - crédito cortesía del Canal RCN

“Karina cállate la boca, dizque La Jesuu tiene celos y la Yina diciendo ahora que Yaya está Adentro y ella afuera, que re piroba, La Jesuu en serio defender a estas brujas? Es una pena”; “Si supieran que ella está allá solo para desenmascararla en el cine y que en realidad es la más odiada de la temporada!”; “Pero según Karina ama mucho a La Jesuu”; “Esa es la super amiga leal, sacando la verdadera cara fuera de la victimización”, son algunas reacciones en las redes sociales.