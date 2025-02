Pirlo finalmente habló de lo que pasó en el programa de Juanpis González: “La cagué porque me tomé unos tragos”

El cantante aceptó que estaba pasado de tragos y cometió errores - crédito @los40colombia/IG

En la noche del 14 de febrero, Alejandro Riaño, que da vida al personaje de Juanpis González, se pronunció sobre la fallida entrevista con Pirlo, un cantante de rap y reguetón, que generó polémica desde el primer segundo en que tocó el escenario.

Lo que debía ser una conversación para hablar de la vida del caleño, se convirtió en una pesadilla para el comediante y los asistentes.

De acuerdo con Riaño, desde que se encontró con el artista las cosas estuvieron subidas de tono, debido a la actitud y el manejo que el cantante le dio al trago junto con el aparente abuso de sustancias psicoactivas.

Esto llevó a que Alejandro Riaño desistiera de publicar la entrevista, que gracias a las redes sociales, se viralizaron algunos polémicos momentos del nefasto encuentro.

Entrevista de Juanpis González a Pirlo salió mal - crédito @alejandroria y @pirloconpowerr/IG

Después de varios días, con el tema un poco más frío, Pirlo estuvo como invitado en el programa Los Impresentables, de Los 40 principales, donde no dejaron pasar la oportunidad para conversar sobre lo ocurrido con Riaño.

Acerca del abuso del licor, el reguetonero asumió su responsabilidad, pero resaltó que en ningún punto hubo uso o abuso de sustancias psicoactivas.

“Papi, la cagué porque me tomé unos chorros y la verdad, yo salía a hacer unas historias que duraron 14 horas. También dije que yo no voy a obligar a nadie a que me crea”, expresó inicialmente el reguetonero.

En la misma conversación, aseguró que todo se originó porque no tenía nada en el estómago, no había comido nada pesado y el trago hizo de las suyas, haciendo que se comportara de manera errática en el programa.

Pirlo estuvo en el ojo del huracán debido a su comportamiento errático en el show de Juanpis González - crédito @pirloconpowerr/IG

Y agregó: “No estamos hablando de un güarito, de unas cervezas, estamos hablando de un whisky exótico, y claro que en el mundo de la gente que lo ha probado, estoy hablando de un trago que lo patea a uno durísimo … No me tomé un vaso, me tomé tres en el show y la gente vio”.

El cantante también aclaró lo que se hablaba en redes sociales sobre sus constantes retiros al camerino, pues dijo que en ese espacio se tomó “dos chorretes del whisky medio y dos cervezas”. También dijo que los temas de trap que cantó en el escenario no eran los que tenía preparados para interpretar “porque son muy vulgares”.

Qué más dijo sobre su presentación en el programa de Juanpis González

Juanpis González lamentó lo ocurrido con la entrevista de Juanpis González - crédito @juanpisgonzalez/Instagram

De acuerdo con lo que dijo al programa radial, al comienzo de la entrevista “todo estaba bien”, por lo que al ingerir más whisky la situación se salió de control “después de 25 minutos empecé a salirme de mi realidad y hacía cosas malucas”. Finalmente, asumió su error y dijo sentirse arrepentido a pesar de que sus seguidores saben la clase de persona que se esconde detrás de su personaje “yo no sirvo para hablar educado”.

“Acepto que la cagué toda, la dejé mierda toda, claro porque es que fui irresponsable, yo no soy un menor 15, 16 ni de 17 años que apenas esté probando el licor … Yo ya debería controlarme, claro, hice el oso, me cagué, pero, pues papi”, concluyó el artista en la intervención con el medio antes citado.

Pirlo pidió disculpas por lo sucedido en Juanpis González - crédito @pirloconpowerr/IG

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos estuvieron en desacuerdo con lo dicho durante la entrevista con mensajes como: “Ahora al sople le dicen ‘whisky exótico’”; “al contrario, el whisky fino no te patea rápido, lo exótico fue por la vía nasal 😂😂😂😂😂”; “él sabe que la embarró, está dando la cara y es admirable esa actitud”, entre otros más.