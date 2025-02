Karina García confesó por qué abrió OnlyFans y cuánto facturó el primer mes con su canal para adultos: “Eso da mucho dinero”

Karina García, concursante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' confesó que abrió OnlyFans por dinero - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García, una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y que por tercera vez ha sido salvada por el público del cuarto de eliminación, dejó varias entrevistas antes de ingresar al reality en las que se refirió a su vida pública y sus inicios en Onlyfans.

Según sacó a la luz, la influencer y modelo paisa decidió emprender en esta popular plataforma para adultos por los altos ingresos que allí se consiguen, pues además accedió a contar cuánto facturó el primer mes con su canal con sus contenido para adultos.

“Sí, fue porque obviamente eso da muy buen dinero, entonces, pues a quién no le gusta”, confesó.

La creadora de contenido y expareja del cantante Blessd pasó por los micrófonos del pódcast llamado Malas influencias con, en donde se sinceró a cerca de la millonaria suma que recibió en su primer pago por abrir un perfil en Onlyfans.

“Pero, bueno, el primer mes me hice como ochenta millones, solo el primer mes, sin mostrar absolutamente nada, o sea, ni nada, nada, nada. Bueno, igual yo no soy tan explícita”, advirtió, al tiempo que presumió que no ha tenido la necesidad de recurrir a exhibir por completo su cuerpo para obtener altos ingresos en la plataforma en la que afirmó que no muestra mucho.

Aunque al inicio de la entrevista, Karina expresó su preferencia por reservarse el tema de las sumas de dinero que ha llegado a acumular, al final se animó y comenzó por revelar la que aseguró ha sido la mínima cifra que ha registrado, ya que, únicamente mencionó cuál fue su primer pago.

“Uy, a mí nunca me habían hecho esa pregunta de él, ¿por qué decidí ¿Por qué empezar a Sí, fue porque obviamente eso da muy buen dinero, entonces pues a quién le gusta. Buen dinero es cuánto? No, jefe, eres hablar de cifra”, agregó la modelo paisa.

“Escuchas ese acento y ya sabes a qué se dedica la emprendedora”, “el empoderamiento femenino en la actualidad”, “si da buen dinero que hace en la casa de los famosos”, “ella y su abundancia... de la abundancia del corazón, habla la boca”, “por eso hay estudios en cada esquina de Medellín”, son algunos de los comentarios que tuvo la entrevista en redes sociales.

Lady Tabares cortó relaciones con Karina García en ‘La casa de los famosos Colombia 2′

Durante la cuarta semana de competencia en La casa de los famosos Colombia, se llevó a cabo una dinámica en la que los participantes se enfrentaron al polígrafo. Las celebridades enfrentaron una serie de preguntas sobre ciertos temas de su vida privada como de las acciones que tomarían si sus compañeros estaban en riesgo.

Sin embargo, fueron varios los roces que se generaron entre los participantes, debido al contenido que tenían las preguntas que fueron armadas y seleccionadas por Coco —líder de la semana— y Karina García, su compañera de habitación. Una de las más incómodas fue Lady Tabares, debido a la pregunta que lanzó la modelo paisa a la actriz sobre los celos por su relación con Marlon.

Si bien la creadora de contenido le pidió disculpas a la actriz de La vendedora de rosas y aseguró que en ningún momento quiso ofenderla, una conversación entre Tabares y La Jesuu dejó en evidencia que la también empresaria perdió la confianza en Karina.

“Disculparla sí, pero decir que vamos a volver a actuar igual, no soy capaz de fingirlo”, afirmó Lady.

Por otro lado, aunque sus compañeros han intentado convencerla de que no debe tomarse el juego en la casa estudio tan en serio, ella sintió que fue burlada por la modelo al exponerle sus sentimientos en los primeros días de la competencia.

“Yo no me sentí mal, yo me sentí irrespetada, burlada, sentí que ella me puso en vergüenza, en ridículo, me sentí ofendida lo que no está escrito, si eso hubiera sido en otro momento y en otro lugar yo le hubiera metido su buena cachetad* para que respete, se lo juro y le digo lo que realmente pienso”, concluyó Lady Tabares a La Jesuu.

En la conversación, Tabares también aseguró que “no soy el payaso de nadie” al referirse a que abrió su corazón con Karina García, respetándola, pues le gustaba de manera sincera. Por su parte, La Jesuu recalcó que hizo todo lo posible por hacerle dar a entender a la modelo que había cometido un error muy grande al exponer los sentimientos de esa manera de la vendedora de rosas.