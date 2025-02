Gustavo Petro se pronunció otra vez sobre los $500 millones de ‘Papá Pitufo’ en su campaña política: “Que enfrenten la cárcel”

Gustavo Petro, presidente de Colombia y "Papá Pitufo", señalado como el 'zar del contrabando' en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS/Policía Nacional

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de los quinientos millones de pesos provenientes de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papa Pitufo” y señalado en Colombia como el ‘zar del contrabando’, que presuntamente ingresaron a la campaña presidencial en 2022.

En su reciente respuesta al periodista Yohir Akerman, el mandatario aseguró que si alguno de sus compañeros “se vendió” a alias Papá Pitufo, deberá ir a la cárcel.

“Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera inmediatamente y está visualmente comprobado; y si alguien se vendió por codicia, que vaya a la cárcel”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Petro insistió que a su campaña no ingresó ningún dinero de “Papá Pitufo”, precisando que durante los últimos 38 años supuestamente si pasó.

“Mi querido amigo Yahir, si usted insiste, pues le repito: no entró un solo peso del Pitufo a la financiación de la campaña, como si entraron a la mayoría en los últimos 38 años, y tengo como comprobarlo”, aseveró Gustavo Petro.

Y agregó: “Yo no me vendo, mi querido amigo; hace mucho lo hubiera hecho. Ni vendo mis palabras, ni mi escritura a ningún postor: ni narco, ni bananero oscuro. El que se vende es esclavo y yo soy libre; y así, quiero morir, porque solo los hombres y mujeres libres pueden cambiar el mundo y a Colombia”.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre el caso de "Papá Pitufo" - crédito @petrogustavo/X

El mandatario afirmó que su objetivo es traer a Diego Marín Buitrago de Portugal, con el objetivo de que “diga toda la verdad”, asegurando que Colombia debe “apreciar la radiografía del poder que lo ha dominado”.

Por tal motivo, insistió que si sus compañeros de campaña en 2022 se “vendieron”, ellos deberían ir a prisión. Asimismo, aseguró que no lo tumbarán y que no se venderá a ninguna organización criminal o autoridad en Estados Unidos.

“Si compañeros míos se vendieron que vayan a la cárcel y a la ignominia, pero por aquí no encontrarás tu objetivo. Buscando que yo sea codicioso, no encontrarás la forma de tumbar al presidente. No me vendo ni a la Mosad, ni a traquetos, ni a la CIA, ni a la DEA, ni a bananeros oscuros, ni a mafias. Solo cambian el mundo las mujeres y los hombres libres, como me enseñó su papá, cuando era joven2, afirmó Gustavo Petro.

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se debe a la publicación en X de Yohir Akerman, donde explicó que los dineros del contrabandista “entraron a su campaña”.

“Solo diré una cosa al presidente @petrogustavo. Los dineros de Papá Pitufo entraron a su campaña, altos funcionarios de su gobierno sostuvieron reuniones con el zar del contrabando, el presidente mismo voló en el avión de Papá Pitufo durante la campaña y la captura de él se debe gracias a la investigación de Estados Unidos y las autoridades de Portugal. Y una cosa más, lo único que odio es que escriba mal mi apellido. Es sin C. Akerman. Muchas gracias”, expresó Akerman.

Pronunciamiento de Yohir Akerman - crédito @yohirakerman/X

Luego de que el periodista Yohir Akerman publicara su columna de opinión para Cambio, titulada Petro Pitufo, el jefe de Estado usó su cuenta de X para referirse nuevamente al caso.

Según comentó, contrario a lo que se ha revelado en las últimas semanas del caso, incluidos los 500 millones de pesos entregados a Xavier Vendrell, además del viaje en avioneta pagado por “Papa Pitufo”, el presidente aseguró que fue gracias a su gestión que hoy el país conoce la historia de uno de los mayores contrabandistas del país.

“Por ahora solo le diré una cosa a Ackerman. Diego Marín hoy esta destruido por mi labor, por denunciar su actividad y su delito a la opinión pública, por ayudarme con organismos de inteligencia y gobiernos extranjeros para capturarlo (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Además, Petro sacó a relucir su papel en la captura de Marín en Portugal, donde mantiene detenido mientras se destraba su extradición a Colombia para rendir por los delitos de contrabando y concierto para delinquir.

El presidente se atribuyó el descubrimiento del actuar delictivo de alias Papá Pitufo en Colombia - crédito red social X

“Si no lo hubiera hecho, si no hubiera dado orden a organismos de inteligencia nacionales para ayudar a la investigación, si no hubiera hablado con el presidente Pedro Sánchez de España pidiendo su ayuda para no permitir su escape y con los primeros ministros de Portugal para el mismo efecto, Marín seguiría contrabandeando en Colombia en complicidad de funcionarios y el silencio de la mayor parte de la prensa”, continuó el presidente.