Cris Valencia le estaría siendo infiel a su novia “la rusa”, mientras que ella está encerrada en ‘La casa de los famosos’

Mientras que "la rusa" conquista 'La casa de los famosos Colombia 2025', su novio, el cantante Cris Valencia le estaría siendo infiel - crédito @iamjoseperez_/TikTok

Mientras la permanencia de “la Rusa” en La casa de los famosos Colombia 2025 estaba en juego y dependía del apoyo de sus seguidores y el público, el cantante de música urbana Cris Valencia, novio de la influencer, estaba de rumba con otra mujer.

Según lo que se ve en un video publicado en diferentes portales de entretenimiento y que los cibernautas están haciendo viral, el joven artista paisa estaría en una discoteca en Cali bastante ‘acaramelado’ y muy amacizado con otra mujer y en las imágenes se observan varios intentos de beso con su misteriosa acompañante.

Si bien el video solo muestra al artista sacando sus pasos prohibidos, al tiempo que de fondo se escucha un reguetón, en medio del baile intenta robarle un beso en tres oportunidades a su joven pareja de la noche.

Por lo anterior, la publicación que se hizo viral dividió opiniones en especial, puesto que en las historias de Instagram, el músico invitó a su comunidad digital a que votaran por su novia que se encontraba en placa de nominados de la cuarta semana del reality de convivencia.

“Ey, qué dice la gente, cómo están, buenas tardes, parceros, paso por acá a saludarlos y quiero invitarlos a que apoyen a la bebé, ella nos necesita”, comenzó diciendo Cris.

Cris Valencia fue pillado siéndole presuntamente infiel a su novia Yana Karpova, "la rusa" que participa en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @iamjoseperez_/TikTok

Sin embargo, más adelante en otra historia, Valencia confirmó que sí se encontraba en la capital vallecaucana dando mayor veracidad al video del que todavía no ha hecho referencia en sus redes sociales.

“Gracias, Cali, por una noche mágica; gracias, muchachos, por todo el apoyo a mi tema que también le está yendo muy bien”, agregó.

“Mientras Yana La rusa se pelea por Cris Valencia en La casa de los famosos él anda con mozas en discotecas desde anoche”, con este encabezado publicaron el video que algunos seguidores del cantante aseguran que se trata del rodaje del videoclip de último sencillo musical.

La relación entre Cris Valencia y Yana Karpova, "la rusa" de 'La casa de los famosos Colombia 2025' estaría en riesgo por presunta infidelidad del artista - crédito @la_rusayana/Instagram

“En serio se parece a Lady Tabares y baila como Claudia López”, “nadie habla de como la muchacha le voltio la cara cuando el le iba a dar un beso”, “cómo se nomina a Cris valencia a perro”, “qué tal fuera guapo”, “gracias a ese reality sabemos realmente cómo es Cris valencia”, “Yina Calderón se advirtió a ella apenas llegó a la casa, pero no le creyó”, “están grabando un video, se ve la cámara y la iluminación”, “no se qué le ven”, “pero como un niño de 11 años lo dejan entrar en una discoteca”, “Y ni siquiera le hace campaña por sus redes, es más en su Instagram la Rusa no existe”, estas hacen parte de las opiniones en el video que circula en internet.

Cris Valencia respondió quién besa mejor entre Karina García y Yana Karpova

La promesa del genero urbano oriundo del departamento de Caldas, reconoció que seguía La casa de los famosos Colombia 2025 y que, incluso, en varios momentos del día ingresaba a ver qué se encontraba haciendo Yana, su novia.

Cris Valencia novio de Yana Karpova, "la rusa" de 'La casa de los famosos Colombia 2025' estaría aprovechando que la 'influencer' está encerrada en el 'reality' para salir con otras mujeres - crédito @la_rusayana/Instagram

No obstante, aclaró que no vio ninguna prueba contundente de que Karina haya golpeado a Yana y que, en consecuencia, no podía emitir ningún juicio.

“Yo no sé qué pensar de eso ahí, no vi cómo fue, no apareció ningún clip y entonces no puedo dar fe de eso”, afirmó Cris Valencia en la estación radial MIX.

Adicional, los locutores le preguntaron de manera directa sobre quién consideraba que besaba mejor y sus palabras fueron las siguientes entre la creadora de contenido paisa con la que cumplió un retro para redes sociales y su actual pareja, ambas participantes del reality de convivencia:

“Mi bebé, mi bebé, yo no puedo hacer quedar mal a mi bebé así que ella obviamente”, indicó sin pesar tanto la respuetsa.

No obstante, también le hicieron una pregunta relacionada con que si volvería a darle un beso a Karina García y, en medio de un par de risas, dijo que sí.