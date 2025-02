Felipe Saruma viajó a Brasil y estuvo acompañado de una mujer: quién es

El creador de contenido compartió imágenes de su viaje a Brasil - crédito @felipesaruma/Instagram

El influencer Felipe Saruma volvió a llamar la atención de sus seguidores tras su reciente viaje a Río de Janeiro, Brasil. Durante su estadía, no solo disfrutó de los emblemáticos paisajes y la cultura de la ciudad, sino que también participó en un evento empresarial con varias personalidades del medio.

Saruma compartió en sus redes sociales una fotografía junto a la cantante brasileña Anitta, lo que generó una ola de especulaciones entre sus seguidores.

En una publicación de Instagram, Felipe expresó su entusiasmo por la experiencia vivida en Brasil. “Río de Janeiro, con una increíble compañía. Muy feliz de esta experiencia”, escribió el bumangués de 26 años, acompañando el mensaje con una imagen en la que aparece sonriente junto a Anitta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Felipe Saruma compartió una imagen junto a Anitta que generó una ola de especulaciones sobre posibles colaboraciones - crédito @felipesaruma/Instagram

La imagen, tomada en un evento empresarial, generó una gran cantidad de comentarios y reacciones en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en manifestar su curiosidad por los motivos detrás de este encuentro y en señalar que harían una bonita pareja. Además, no se olvidaron de su exesposa Andrea Valdiri e indicaron que se ve mejor soltero.

“Pilas por qué Anita no perdona 😂”; “Le asentó muy bien ese divorcio, se puso más guapo 😍”; “Anita si te hace la vuelta, ella si te va a hacer envolver 🔥”; “Sin duda alguna su próxima pareja será extranjera ❤️ de un nivel de sencillez que nadie se espera 🙌❤️”; “😍Dios te mande una Diosa es lo menos que te mereces🙌❤️”; “Mmm la soltería le hace bien a este niño 😍”, son algunas reacciones de los usuarios en las plataformas digitales.

El viaje de Saruma a Brasil no solo representó una oportunidad para disfrutar de las playas y la cultura local, sino también para explorar nuevas posibilidades en su carrera profesional. Aunque no se han revelado detalles concretos sobre los proyectos que podrían surgir de su interacción con Anitta.

Viaje del influenciador colombiano a Brasil - crédito @felipesaruma/Instagram

Cómo Felipe Saruma afrontó su separación con Andrea Valdiri

El creador de contenido Felipe Saruma reveló cómo su vida dio un giro inesperado tras su separación de la influencer barranquillera Andrea Valdiri, con quien estuvo casado durante un año.

En una entrevista concedida al programa La Red, Saruma compartió detalles sobre los momentos difíciles que enfrentó después del divorcio, describiendo esta etapa como una de las más complicadas de su vida. El joven santandereano confesó que la ruptura lo llevó a replantear sus planes y a atravesar un proceso de transformación personal.

El bumangués, que contrajo matrimonio a los 22 años y se divorció a los 23, explicó que la separación lo afectó profundamente, tanto emocional como físicamente. “Fue como si se me hubiera acabado el mundo”, expresó al recordar cómo vivió el final de su relación con la bailarina.

El creador de contenido compartió detalles sobre la difícil etapa que vivió tras su divorcio - crédito @FelipeSaruma/X

Durante ese periodo, el creador de contenido experimentó una gran pérdida de peso debido a la tristeza, una situación que él mismo describió como “lipotusa”: “Yo estaba como un palo, estaba flaquísimo.

El divorcio, que se hizo público a finales de 2023, marcó un antes y un después en la vida de Saruma. El influencer pasó las festividades de diciembre en soledad, acompañado únicamente por algunos amigos cercanos. Sin embargo, este periodo de aislamiento también le permitió reflexionar y reorganizar sus prioridades. “Ese momento es la cosa más bonita porque eso te permite reestructurarte para saber qué viene luego”, afirmó el santandereano, que destacó la importancia de encontrar un propósito tras una etapa de adversidad.

A pesar de las dificultades, Felipe no descarta la posibilidad de volver a casarse en el futuro. El creador de contenido expresó su deseo de formar una familia y encontrar una pareja con quien compartir su vida. “Yo no me cierro a la idea, me encantaría volverme a casar, sueño con tener hijos y estar con una mujer trabajadora”, comentó, dejando claro que, aunque el divorcio fue un golpe duro, no ha perdido la esperanza en el amor.