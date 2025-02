Whitney Houston fue la eliminada de ‘Yo me llamo’ y la decisión causó controversia

Las presentaciones de la noche sorprendieron, aunque un artista no logró parecerse al original - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Yo me llamo es uno de los programas más vistos por los colombianos, pues se emocionan al ver a los imitadores que se parecen a su famoso favorito. Aunque también aprovechan para criticar a aquellos que no tienen nada que ver con el artista, así que se desata toda una discusión, no solo en los hogares colombianos, sino en las redes sociales, donde los internautas no dudan en dar su opinión.

Precisamente, allí es donde se ven los desacuerdos con los jurados por sus decisiones, pero en la noche del jueves 20 de febrero de 2025, en el capítulo 32 del reality show, la mayoría de los televidentes avalaron la decisión de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, que no dudaron en su decisión de eliminación, pues anteriormente había recibido críticas por su actitud. “Nunca fui tan feliz de una eliminación”, indicó uno de los internautas.

Paquita la del Barrio interpretó Pobre Pistolita y al ser una canción de desprecio, como las más famosas de la artista, los jurados no dudaron en bromear con la situación, aunque le reconocieron que fue una muy buena interpretación, pero le pidieron mostrar más enojo en su rostro.

Martín Elías cantó Mi ex y logró erizar a “la diva de Colombia”, que le dijo “Eres lo mejor que yo he visto en vallenato últimamente”, por lo que se llevó muy buenos comentarios de todos los jurados, que aseguraron que el joven tiene un gran futuro como artista del género.

Kany García salió con una canción de rencor, se trata de Que te vaya mal, por lo que fue ampliamente felicitada por su interpretación. Aunque recibió la recomendación de controlar la nasalidad, nuevamente, por lo que debe trabajar mucho en este aspecto si quiere seguir en la competencia.

Fito Páez llegó al escenario con Mariposa tecknicolor, aunque no le fue muy bien, pues le dijeron que no afinó ni matizó las frases, por lo que la energía que imprimió en el baile no le jugó a su favor.

Carin León cantó Me la aventé y cumplió su objetivo de erizar a Amparo Grisales, que le dijo: “Cada vez te pareces más a Carin”. Además, le felicitaron la evolución no solo a nivel gestual, sino en su interpretación.

Thalia interpretó Entre el mar y una estrella y los jurados reconocieron su evolución con referencia a sus primeras veces en el escenario. Aunque le hicieron unas leves recomendaciones sobre sus movimientos.

Óscar Agudelo aprovechó su presentación para enviarle un beso a Amparo, pues fue una noche llena de “piropos”. El imitador interpretó Mujer ingrata y aunque lo consideran impecable le pidieron tener en consideración algunos detalles y hasta se acercaron a verificar que su cabello era real.

Felipe Peláez cantó Loco, una de las canciones más icónicas del artista, que no le hizo justicia, pues se perdió el color del artista original, así que se llevó muchas críticas y debe practicar más.

Whitney Houston cantó When you believe, una canción bastante compleja que la alejó de la artista original, pues a pesar de que tiene una interesante interpretación vocal, no logró obtener el color de la artista original.

Hubo una última presentación que fue sorpresa para Rey Ruiz, pues invitaron a su hija Laura Gabriela. que interpretó junto con su padre No me acostumbro y logró sorprender con su talento.

Eliminado de Yo me llamo

Los jurados le pidieron a Búfalo sacar a Whitney Houston, aunque le agradecieron por llevar tanto talento al escenario del programa y la televisión colombiana en general, pues se destacó a lo largo de la competencia por su impactante voz, por esta razón se despidió con la frase: “La vida continúa” y Amparo le dijo que se iría a triunfar. Entre los comentarios destacados se encuentran: “Esa salida de Whitney Houston de Yo me llamo me parece horrible. ¡Injusto!” y “Gracias Whitney Houston por todo, tu voz es muy preciosa espero tengas un buen futuro reina”.

Después de la salida de la imitadora, quedaron oficialmente los 35 mejores imitadores de la décima temporada que avanzan a la próxima temporada, en la que ya no habrá eliminado cada noche y competirán por llevarse $1.000 millones en premios.