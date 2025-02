El curioso pago que recibió Shakira en sus inicios: un artículo para el hogar como canje por cantar en televisión

Jaime Abello Banfi, exgerente de Telecaribe, fue quien reveló esta historia - crédito Infobae

En medio de la euforia de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantautora colombiana Shakira ha vuelto a su tierra natal, Barranquilla, para ofrecer un espectáculo inolvidable. Sin embargo, además de los acordes de sus nuevas canciones, lo que ha capturado la atención del público son las anécdotas inéditas que han emergido sobre los primeros pasos de la artista en el mundo de la música.

La séptima gira mundial de Shakira, que apoya su duodécimo álbum de estudio Las Mujeres Ya No Lloran (2024), comenzó el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, y se extenderá hasta el 16 de noviembre en Lima, Perú. En cada escenario, la cantante ha deslumbrado con su inconfundible energía y carisma, reafirmando por qué es una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos. “Esta será la gira más extensa de mi carrera”, había prometido la barranquillera durante su participación en el festival de Coachella, en abril de 2024, y hasta ahora ha cumplido con creces.

El regreso a Barranquilla no solo ha traído nostalgia, sino también revelaciones sorprendentes. En medio de la presentación, surgió una historia que pocos conocían: el primer pago que Shakira recibió por su talento no fue en efectivo, sino en especie. Y no cualquier cosa, sino un electrodoméstico que marcó sus inicios de una manera muy particular.

Un electrodoméstico como primer pago

El pago consistió en un electrodoméstico que tardó semanas en llegar a la familia Mebarak - crédito Shakira/YouTube

Según reveló Jaime Abello Banfi, exgerente del canal regional Telecaribe, Shakira tenía apenas 16 años cuando, en 1993, fue contratada para presentarse en el séptimo aniversario del canal y en un especial de Navidad. En ese entonces, la joven artista ya destacaba en la escena local, pero estaba lejos de imaginar el estrellato internacional que le esperaba.

En conversación con El Heraldo de Barranquilla, Abello recordó cómo en esa época era común que los pagos a los artistas se realizaran a través de canjes publicitarios. Así fue como se acordó pagarle a Shakira con una nevera, trato que fue aceptado por su padre y representante, William Mebarak. “Nosotros le propusimos pagarle con una nevera. Al otro que le pagamos con un televisor fue al músico monteriano Pablito Florez”, comentó Abello, hoy director de la Fundación Gabo.

El proceso de entrega del electrodoméstico, sin embargo, no fue tan fluido como esperaban. Pasaron semanas sin que la nevera llegara al hogar de los Mebarak, lo que llevó al padre de Shakira a contactar a Abello para resolver la situación. “Me llamó el general (como solía referirse a Don William) y me dijo: ‘Jaime, tienes que ayudarnos porque no nos han dado la nevera’”, relató Abello. Finalmente, tras varias gestiones con el almacén encargado, la nevera llegó a su destino, marcando un hito en la vida de la joven cantante.

El ascenso de Shakira tras su aparición en televisión

Desde entonces, la artista ha pasado de recibir un electrodoméstico como pago a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música latina - crédito Alicia Civita/EFE

Telecaribe no solo fue el canal que pagó a Shakira con una nevera, sino que también le brindó las primeras oportunidades para presentarse frente a las cámaras. Programas como La Rockola sirvieron de plataforma para que la barranquillera puliera su talento, no solo como cantante, sino también como una figura pública segura y articulada.

“Cuando uno ve las entrevistas de Shakira a los 12 o 13 años en Telecaribe, era impresionante su inteligencia y seguridad. No solo era una gran cantante y bailarina, sino que respondía con una madurez asombrosa para su edad”, señaló Abello al medio citado. Estas experiencias tempranas fueron fundamentales para forjar la confianza que hoy la caracteriza en escenarios de todo el mundo.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la gira más extensa de la carrera de Shakira, respaldando su duodécimo álbum de estudio y demostrando que su legado musical sigue más vigente que nunca - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Desde aquel primer pago en especie, Shakira ha recorrido un largo camino. Su trayectoria ha estado marcada por innumerables éxitos, desde álbumes icónicos hasta colaboraciones internacionales y movimientos filantrópicos destacados. La barranquillera ha demostrado que su promesa de la infancia —cuando le dijo a un portero: “No te preocupes, Manny, un día voy a tener lo suficiente para tener no uno, sino muchos carros para mí y para mi familia, espérate y verás”— se ha cumplido con creces.

Hoy, Shakira no solo ha alcanzado una estabilidad económica envidiable para algunos, sino que ha llegado al punto de regalar un Lamborghini a uno de sus seguidores, el colombiano Michael Mejía, al que le cambió la vida con este gesto.