Melissa Gate confesó a “la Rusa” en ‘La casa de los famosos’ su requisito para tener una cita: “Debe enviar los extractos”

Melissa Gate afirmó a "la rusa" en 'La casa de los famosos Colombia 2025' que tiene estándares altos para salir con un hombre

Melissa Gate, a quien ahora en redes sociales los espectadores de La casa de los famosos Colombia 2025 llaman la Marilyn Monroe moderna, fue entrevistada por su compañera de reality Yana Karpova, ambas hablaron de las expectativas que tienen de los hombres.

En medio de la conversación que se dio en el sofá de la sala, “la Rusa” preguntó a la creadora de contenido si estaría dispuesta a dejarse seducir por uno de los tantos seguidores que tiene en redes sociales.

La respuesta de la influencer sorprendió: “Para que eso pase, primero me tiene que enviar por correo los últimos tres extractos bancarios”.

Melissa Gate y "la rusa" compartieron charla íntima sobre parejas en la sal de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @sevigurasfans/Instagram

“De todos esos hombres que te ven. Cómo ese hombre te puede encontrar, digamos, porque tú tienes muchos seguidores, ¿Cómo hacer para que ese hombre que te está viendo que es de tus sueños te encuentra? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer para que llame tu atención?”, preguntó Yana.

“De inmediato Melissa contestó entre risas a manera de broma: “Pues primero que mandé su hoja de vida a mi correo electrónico. Eso, con los últimos tres extractos bancarios, para yo saber cuánto gana. Que mande foto de la cara, de la casa, por que acuérdate que toca saber dónde se mete uno”, dijo Gate sacando carcajadas en su compañera rusa.

“Definitivamente amo a Meli”, “esta chica rusa no me cae mal lo que pasa es que es como su cultura el idioma que al hablar español se escucha como aburridora”, “divina, graciosa, la diosa de la casa”, “Yina es todo lo que está mal en esa casa, Melissa es todo lo que está bien”, “ay nooo Meli es la más chistosa”, “a Meli todo se le escucha bien”, son algunos de los comentarios que recibió el video en el que Melissa comparte los requisitos que un hombre debe cumplir antes de querer escribirle pro redes sociales.

Melissa Gate y su historia en ‘La Línea de la vida’ en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

La paisa, de 34 años, habló sobre su experiencia al quedar embarazada a los 15 años y los retos que enfrentó en su juventud. La historia de Gate ha captado la atención del público, no solo por su sinceridad, sino también por el llanto que acompaño su historia.

La influenciadora tomó decisiones difíciles sobre la custodia de su hijo buscando garantizarle un mejor futuro - crédito Guerreros Colombia/Facebook

Según lo relatado, Melissa nació en 1991 en un hogar marcado por dificultades, pues su padre enfrentaba problemas con el alcohol, mientras que su hermano lidiaba con una situación delicada relacionada con las drogas.

En este contexto, la influencer relató cómo quedó embarazada cuando apenas era una adolescente. A los 15 años inició una relación con su “primer amor”, un hombre llamado Alejandro, con quien tuvo a su hijo Juan José en 2006. A pesar de su corta edad, Gate decidió continuar con su vida y asumir las responsabilidades de la maternidad.

“Nadie a los 15 años está preparado para tener un hijo… yo no estaba preparada para ser mamá y los cambios físicos y hormonales fueron duros, yo estaba todavía en el colegio, pero mi mamá fue la única que no me dio la espalda”, dijo Melissa en medio del llanto.

Melissa Gate fue salvada en 'La casa de los famosos Colombia' y esto dijo - crédito captura de pantalla Canal RCN

La creadora de contenido reveló que esta etapa conoció el desprecio de muchas personas que estaban en su entorno, pues asegura haberse sentido discriminada como si tuviera alguna enfermedad.

“Te miraban como si tuvieran una enfermedad terminal, y muchas de mis compañeras no me hablaban porque estaba embarazada”, dijo la participante.

Melissa también recordó que los primeros años de maternidad los vivió junto al padre de su hijo, sin embargo, por malos entendidos decidió separarse y dejar que Juan José viviera en el exterior junto a él.

“Por varios problemas, ellos deciden irse a Estados Unidos y en esta época nuestra relación ya estaba rota, ya habían pasado demasiadas cosas, mentiras, deslealtades… o sea, Alejandro es muy buen papá, pero fue un mal marido y un mal esposo… y yo ya sentía que me había hecho tanto daño y estaba tan rota que definitivamente no estaba bien”, dijo Melissa recalcando que muchas veces las mujeres se encuentran obligadas a estar con una persona que no las quiere por apariencia.