Francia Márquez se pronunció por escándalo de acoso sexual en Ministerio de Igualdad: “No voy a titubear”

Los escasos avances del Ministerio de la Igualdad, que lidera Francia Márquez reflejan la falta de recursos y apoyo institucional - crédito Colprensa

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno nacional por un presunto caso de acoso sexual que se habría registrado en el Ministerio de Igualdad y Equidad que lidera la vicepresidenta Francia Márquez. La denuncia fue radicada por la lideresa y exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo, en contra del viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, Nelson Lemus Cruz.

Angulo, que presentó su carta de renuncia a la entidad, aseguró que fue víctima de todo tipo de violencias, que empezaron cuando su jefe le pidió viajar en su vehículo particular al Caquetá un fin de semana, supuestamente, por razones laborales.

“Discriminación profesional, obstrucción de mis funciones y un trato inequitativo dentro del despacho, tanto por parte de Lemus como de su asesora, a quien le manifesté directamente mi inconformidad y respaldé mi queja con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos en los cuales expuse el maltrato recibido”, contó la ciudadana.

Sandra Milena Cobos Angulo aseguró que Nelson Lemus incurrió en acciones discriminatorias y en acoso sexual - crédito @aida_quilcue/X

La vicepresidenta Francia Márquez emitió un comunicado en relación con la denuncia, de la cual supo el 14 de febrero de 2025. Según explicó, de inmediato instruyó a la oficina de control interno disciplinario para hacer traslado del caso a la Procuraduría General de la Nación. También aclaró que se activaron todos los mecanismos de acompañamiento a la exfuncionaria.

De igual manera, solicitó a la Dirección de Prevención y Atención de Violencias Contra las Mujeres que adopte medidas para evitar que casos similares se vuelan a presentar al interior de la cartera. Pues, afirmó que existe un compromiso por prevenir hechos de violencia, atender a las víctimas y sancionar a quienes incurran en conductas que atenten contra la dignidad e integridad de los funcionarios y funcionarias.

“Rechazamos cualquier forma de violencias de género que ocurren en cualquier ámbito institucional y social, y seguiremos trabajando para la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación”, explicó.

La lideresa y exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo presentó su renuncia al Ministerio de Igualdad - crédito redes sociales

La vicepresidenta insistió en que, como lideresa y jefa de cartera, no titubeará en enfrentar casos de violencia, asegurando que irá hasta las últimas consecuencias por defender la causa en pro de la justicia “No voy a titubear”.

Añadió: “Para mí este no es solo un cargo, es un compromiso de vida. Desde siempre he luchado por la justicia, por la dignidad de quienes han sido silenciados y por un país donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una realidad”.

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció tras conocer denuncia de acoso sexual dentro del Ministerio de Igualdad - crédito @FranciaMarquezM/X

“Cuidado, en ‘vicepueblos’ hay un acosador sexual”

La llegada de Nelson Lemus, un hombre indígena del pueblo Nasa, al Ministerio de Igualdad en abril de 2024 fue motivo de orgullo para un sector de la población por tratarse del primer indígena en ocupar un cargo viceministerial en Colombia. Ahora, su transparencia y rectitud están en duda por cuenta de la denuncia pública que hizo la lideresa Sandra Milena Cobos.

De acuerdo con la denunciante, en varias oportunidades, su jefe se le acercó sin su consentimiento, buscando abrazarla, hablándole al oído e insinuándole que estaba interesado en ella, más allá del ámbito laboral. Cuando comentó lo que estaba pasando a la asesora del señalado agresor, la mujer minimizó el caso, explicando que se trataba de una conducta normal y que ya se había repetido con otras personas.

En los baños de las instalaciones donde funciona la cartera se alertó sobre un presunto acosador sexual - crédito Redes sociales/X

“No te preocupes, él es así. Es más, si el vice te invita a su apartamento en algún momento, no te asustes”, afirmó la funcionaria, citada por la denunciante.

Posteriormente, Lemus le habría pedido que la acompañara a un viaje a Caquetá, pero no le permitió solicitar viáticos ni equipos logísticos, porque irían en su vehículo. Sin embargo, la lideresa se negó a ir, asegurando que tenía compromisos personales, por lo cual, presuntamente, tuvo que demostrar, con llamadas, que, en efecto, tenía su agenda ocupada ese fin de semana. Su rechazo, al parecer, molestó al viceministro, que habría adoptado conductas discriminatorias en su contra a manera de represalia.

Por otro lado, en uno de los baños de la entidad, una persona alertó sobre la presencia de un hombre dentro de la cartera que estaría acosando sexualmente a otros funcionarios. “CUIDADO. En vicepueblos hay un acosador sexual! Hay denuncias”, indica el mensaje, escrito en un espejo con un labial.