Sebastián Vega compartió detalles de su accidente jugando pádel: “El doctor me confirmó la ruptura completa”

El actor colombiano Sebastián Vega se ha sumado a la práctica del pádel, combinando habilidades de tenis y squash, pero enfrentó los riesgos del deporte - crédito @sebastian_vega1/Instagram

El pádel, un deporte de raqueta que se disputa en parejas dentro de una pista cerrada con paredes y una red, ha ido ganando adeptos en Colombia gracias a su dinámica y facilidad de aprendizaje.

Figuras públicas, como el actor colombiano Sebastián Vega, se han sumado a esta práctica que combina habilidades de tenis y squash; sin embargo, a finales de 2024, Vega vivió en carne propia los riesgos que implica el deporte de alto impacto cuando sufrió la rotura completa del ligamento de su pie izquierdo.

“Todo marchaba bien hasta el pasado 22 de diciembre, cuando un día antes de iniciar mis vacaciones, sufrí una lesión inesperada”, explicó el actor en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión.

Lo que comenzó como un encuentro amistoso de pádel terminó con un dolor intenso en el tobillo que lo llevó directamente a la clínica y pese a que las radiografías iniciales no mostraron fractura, el especialista sospechó que algo más grave podía haber sucedido con su ligamento.

Consciente de la complejidad de la lesión, Vega describió sus primeras reacciones tras el golpe: “El dolor era entre un dolor fuerte y una sensación rara. Yo lo primero que hago es tratar de poner el tobillo, mi miedo era levantarme y ver que el pie estuviera suelto, empecé a mover el pie para sentirlo en su sitio, entonces dije: ‘Bueno, me jodí, pero no tan grave’. Me fui con hielo a la clínica y, afortunadamente, la radiografía no mostró fractura”.

El pádel, un deporte de raqueta que se juega en parejas dentro de una pista cerrada, ha ganado popularidad en Colombia por su dinámica y facilidad de aprendizaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aun así, los médicos advirtieron que habría que esperar algunos días a que la inflamación disminuyera para evaluar con exactitud el estado de sus tendones y ligamentos.

Pese a la incertidumbre del diagnóstico y el evidente malestar, el actor decidió no cancelar sus planes familiares, por lo que, según relató, optó por continuar con las festividades y los viajes programados.

“De Bogotá a la finca en Pereira, después pasamos a Barranquilla para celebrar el Año Nuevo. Incluso fui un día a Bucaramanga para el cumpleaños de mi abuela, atravesando ese aeropuerto en muletas, algo muy duro. Luego estuvimos en Santa Marta y todo el paseo fue en muletas: en la playa, en el bote… Fue duro pues porque uno no puede hacer casi nada”, añadió con humor, demostrando su determinación por no dejar que la lesión afectara por completo su rutina.

El amor de su hijo en medio de tanto dolor

En medio de la molestia física, Sebastián Vega recibió una inyección para controlar el dolor y mejorar su movilidad; sin embargo, fue su familia, y especialmente su hijo Luca, que se convirtió en el mejor apoyo durante la recuperación.

El pequeño lo animaba con juegos y comentarios divertidos, como: “Si escuchas el sonido de un chulito significa que está bien, ok, pero si escuchas el sonido de una X, significa que está mal. Ahora te voy a revisar el corazón”. Para Vega, estos momentos le han permitido sobrellevar de mejor forma un proceso que, según los especialistas, puede ser largo y demandante.

Durante un encuentro amistoso de pádel, Sebastián Vega sufrió una lesión inesperada que resultó en la rotura completa del ligamento de su pie izquierdo - crédito @sebastian_vega1/ Instagram

Las malas noticias

Llegado enero, tras regresar de sus vacaciones, Vega recurrió a un ortopedista especializado en pie y tobillo, quien finalmente le entregó un diagnóstico más detallado.

“En la cita me pidieron caminar de puntas y se me iba el pie. Yo pensaba: ‘Se me va a ir el pie’. Fue duro, pero después de la evaluación, el doctor me confirmó la ruptura completa del ligamento”, relató.

Aunque existió la posibilidad de una cirugía, el especialista consideró que podría rehabilitarse con fisioterapia prolongada, siempre y cuando siga las indicaciones médicas al pie de la letra.

El actor reconoció que este tipo de lesión no solo puso a prueba su resistencia física, también su fortaleza mental, dado que pese a los tropiezos, continúa cumpliendo con sus compromisos laborales, entre ellos la producción de contenidos para su empresa audiovisual.

Aunque las radiografías iniciales no mostraron fractura, los médicos sospecharon una lesión más grave en el ligamento del pie de Sebastián Vega - crédito @sebastian_vega1/Instagram

Además, planea lanzar próximamente un pódcast sobre salud psicológica, un proyecto que cobra un sentido especial ahora que debe enfocarse en su propia recuperación.

Con un programa estricto de rehabilitación, la paciencia y los cuidados necesarios, el actor espera volver a la cancha tan pronto como sea seguro: “Es un proceso largo”.