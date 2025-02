La clínica donde Shakira estuvo internada emitió un contundente llamado de atención: el Ministerio de Justicia de Perú también se pronunció

La salud de la cantante colombiana preocupa a sus seguidores. Declaraciones recientes dejan más preguntas que respuestas

Shakira es una de las artistas más importantes de la industria de la música a nivel mundial, sumando cuatro premios Grammy a lo largo de su carrera profesional. La barranquillera se encuentra desarrollando su gira de conciertos Las mujeres ya no lloran World Tour, con dos presentaciones en Brasil y de la que se disponía a cantar en el Estadio Nacional de Lima.

Sin embargo, horas antes de su primer show en Perú, se filtró en redes sociales que la intérprete de temas como La Fuerte y Las de la intuición fue ingresada de urgencia a una reconocida clínica de la capital, por complicaciones en la zona abdominal. Esta información fue confirmada por Shakira y su equipo con un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el cual aseguró que trabaja arduamente porque sus fans peruanos no se queden sin verla.

La Clínica Delgado emitió un fuerte pronunciamiento a su personal médico - crédito @Hcoya/X

Debido a la filtración de la información personal de la colombiana en redes sociales donde se confirmó que la artista estuvo en la clínica, el personal administrativo y de comunicaciones del centro asistencial emitió un contundente pronunciamiento. “Le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (xHIS – Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad”, señaló la Clínica Delgado a sus trabajadores.

De acuerdo con el servicio médico, la función de los especialistas es velar también por la confidencialidad de las historias médicas de los pacientes.

“En línea con lo mencionado, el acceso a las historias clínica de los pacientes está restringido al médico tratante según corresponda. Contamos con su compromiso para continuar brindando un servicio médico continuo, coherente y fluido y juntos cuidar la vida, para vivirla mejor siempre”, sentenció.

Pero este no fue el único pronunciamiento que se conoció sobre la situación de salud que enfrentó la colombiana en Perú, pues el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú hizo énfasis en que los “datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley”. Esto lleva a que la difusión sin consentimiento constituye una violación al derecho a la intimidad y es sancionada con multas para los ciudadanos que cometan este acto.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú se pronunció sobre lo ocurrido con Shakira - crédito @MinjusDH_Peru/X

Asimismo, el Ministerio de Justicia hizo un llamado a los establecimientos de salud a velar por la protección de los derechos de las personas: “Exigimos a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento a la Ley N.° 29733”.

Qué dijo Shakira sobre su estado de salud

En el mensaje que la barranquillera compartió a través de sus redes sociales, lamentó lo que está ocurriendo con su primera presentación en su visita a Lima, al no poder subir al escenario y reencontrarse con los fans que desde la noche del sábado hacían fila a la entrada del estadio. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó la artista colombiana.

Shakira confirmó que aplazó su primer show de la gira 'Las mujeres ya no lloran' en Perú - crédito @shakira/IG

En la publicación la artista informó que está trabajando con todo su equipo para poder reacomodar una nueva fecha y poder ofrecer el espectáculo que tenía preparado para su primer show en Lima. Así las cosas, se espera que al ser dada de alta entregue información si aplaza sus dos conciertos o se presenta en la segunda fecha pactada con los peruanos.

“Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes … Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, concluyó.