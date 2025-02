Estas son las figuras clave que acompañan a Armando Benedetti en la jefatura de despacho presidencial

Juliana Guerrero: Esta joven militante del Pacto Histórico, que se destacó por su liderazgo durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, es cnsiderada la mano derecha de Benedetti. Guerrero fue presentada por Petro durante el Consejo de Ministros, cuando el mandatario la describió como una pieza fundamental para su Gobierno: “He hecho un trabajo, me lo ha hecho Armando Benedetti, que está aquí sentado, con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la acaban de regalar”, declaró Petro