Colombia

Así puede descargar el RUT en 2025 si olvidó la contraseña: hay varias opciones

Desde 2023, la Dian implementó un mecanismo que permite a los ciudadanos descargar el documento sin necesidad de contar con una contraseña o usuario

Johan Manuel Largo

Los ciudadanos pueden descargar el
Los ciudadanos pueden descargar el RUT sin contraseñas a través de una nueva funcionalidad implementada por la Dian - crédito Johan Largo/Infobae

El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), es un instrumento esencial para la identificación y clasificación de los contribuyentes en Colombia.

El registro no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, sino que también permite una comunicación más eficiente entre los ciudadanos y la entidad gubernamental. Según informó la Dian, el RUT es obligatorio para todas las personas y entidades que, por disposición legal o decisión de la dirección nacional, deban cumplir con responsabilidades fiscales en el país.

El Número de Identificación Tributaria (NIT), asignado a cada inscrito en el RUT, es un código único que permite individualizar a los contribuyentes para efectos tributarios, aduaneros y de control cambiario. Este número es indispensable para realizar trámites relacionados con las obligaciones fiscales y para identificar las actividades económicas de las personas o empresas ante terceros.

Cómo descarga del RUT sin contraseña

Desde 2023, la Dian implementó un mecanismo que permite a los ciudadanos descargar el RUT sin necesidad de contar con una contraseña o usuario. Según detalló la entidad, el único requisito para acceder a esta funcionalidad es tener acceso al correo electrónico registrado en el sistema.

El proceso es sencillo y consta de los siguientes pasos:

  • Primero, se debe ingresar a la plataforma de ayuda ciudadana de la Dian y seleccionar la opción ‘Solicitar copia del RUT’.
  • Luego, se digita el número de cédula, se verifica la autenticidad del usuario mediante el recuadro ‘No soy robot’ y se presiona el botón ‘Generar’.
  • Finalmente, el sistema envía una copia del RUT al correo electrónico registrado, desde donde se puede descargar e imprimir.
El RUT facilita trámites fiscales
El RUT facilita trámites fiscales y aduaneros, además de identificar las actividades económicas de los contribuyentes - crédito Johan Largo/Infobae

Esta medida busca simplificar los trámites para los contribuyentes, eliminando barreras como el olvido de contraseñas o la falta de acceso a la plataforma virtual de la Dian. Igualmente, los interesados pueden acceder al siguiente enlace donde podrán descargar el documento con su número de documento: www.dian.gov.co/tramitesservicios/Paginas/RUT-sin-correo-electronico.

Si no puede recuperar la contraseña de su cuenta de usuario podrá solicitar su cita previamente ingresando al siguiente enlaceshttps://agendamientodigiturno.dian.gov.co. Para realizar el trámite con la asistencia de un funcionario, recuerde que puede agendar cita virtual en cualquier ciudad del país o presencial en la ciudad de su domicilio, de acuerdo con su preferencia y disponibilidad.​

Métodos alternativos para recuperar el acceso al RUT

Para quienes no recuerden el correo electrónico registrado o no tengan el RUT actualizado, la Dian ofrece otras opciones para recuperar el acceso. Uno de estos está dirigido a quienes ya tienen el RUT actualizado y acceso al correo electrónico registrado.

En ese caso, el contribuyente puede recuperar la contraseña directamente desde el portal de la DIAN. Para ello, debe seleccionar el tipo de documento, ingresar su número, hacer clic en ‘Recuperar Contraseña’ y revisar su bandeja de entrada para acceder al enlace que permite cambiar la clave.

Constituye el mecanismo único para
Constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la Dian - crédito Dian

La otra opción, como se mencionó anteriormente, es agendando una cita para una atención presencial en algunas de las sedes de la dirección nacional. Ambos métodos buscan garantizar que los contribuyentes puedan acceder a su información tributaria de manera segura y eficiente.

Beneficios y usos del RUT

El RUT no solo es un requisito legal, sino que también ofrece múltiples beneficios para los contribuyentes. Según explicó la Dian, de acuerdo con la entidad, dicho registro facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y permite una gestión más efectiva por parte de la entidad en términos de recaudo, control y servicio. Además, contribuye a la simplificación de trámites y a la reducción de costos administrativos.

Entre los usos principales del RUT se encuentran la identificación de las obligaciones fiscales frente al Estado, la acreditación de actividades económicas ante terceros y el acceso a los servicios en línea o presenciales de la Dian.

Finalmente, el registro permite a la entidad ejercer un mejor control sobre el cumplimiento de las responsabilidades tributarias y comunicar oportunamente a los contribuyentes sobre el vencimiento de sus obligaciones.

Gobierno estaría planeando intervenir las

Salario mínimo 2026: así de

Colpensiones puede suspender la pensión

Este sería el nuevo romance

Así puede consultar su licencia
Ejército halló el cadáver de

Este sería el nuevo romance

Hora y dónde ver el

