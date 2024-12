App del Metro de Medellín mandó a caminar a usuaria por trayecto corto y desató risas en redes: “Por poco me dice floja”

App del Metro de Medellín genera risas con sugerencia inesperada para caminatas - crédito www.booking.com

Un curioso incidente tecnológico arrancó sonrisas en redes sociales, luego de que una usuaria del Metro de Medellín compartiera su experiencia con la aplicación oficial del sistema de transporte. Según relató, al intentar comprar un pasaje para viajar entre dos estaciones, la aplicación le negó la transacción argumentando que el trayecto era caminable.

“Intenté comprar un pasaje con la app del @metrodemedellin para ir a dos estaciones y no me lo permitió porque el trayecto era caminable. ¡Por poco me dice floja!”, escribió la usuaria en su cuenta de X (antes Twitter). Su comentario rápidamente se viralizó, provocando todo tipo de reacciones, desde carcajadas hasta debates sobre la inteligencia artificial y el rol de las aplicaciones en la vida cotidiana.

Usuario del Metro se encuentra con sorpresa al intentar comprar pasaje: la app sugiere caminar - crédito @Joa_Richis/X

El Metro de Medellín no tardó en unirse al tono cómico de la conversación y respondió a la usuaria con un mensaje que desató aún más risas: “Joa, ¡nos preocupamos por tu salud! En otra ocasión, puedes poner un poco más lejos el destino para que se pueda generar el QR”. La respuesta, cargada de humor y empatía, no solo mostró el lado humano de la entidad, también sirvió para suavizar cualquier malentendido. Muchos usuarios destacaron la habilidad del Metro para manejar la situación con simpatía, mientras otros aprovecharon la oportunidad para compartir sus propias anécdotas divertidas con la app.

Aunque la situación puede parecer una broma del sistema, la realidad es que la app del Metro cuenta con ciertas funcionalidades diseñadas para promover hábitos sostenibles. Según explicaron voceros de la entidad, en trayectos muy cortos, la aplicación emite sugerencias amigables para que los usuarios consideren alternativas como caminar o usar bicicletas públicas. Sin embargo, en este caso, la sugerencia automatizada terminó generando más risas que conciencia ambiental.

La situación dio pie a numerosas respuestas, comentarios jocosos y hasta sugerencias de nombres para futuras versiones de la app. Algunos usuarios propusieron agregar frases motivacionales como: “Vamos, tú puedes caminar, es saludable”, mientras otros pidieron más flexibilidad en la compra de pasajes.

Respuesta humorística del Metro de Medellín a usuaria viraliza en redes sociales - crédito @metromedellin/X

Aunque lo ocurrido causó diversión, también resaltó la importancia de mantener un equilibrio entre la automatización y la experiencia del usuario. Por ahora, el Metro de Medellín agradeció el buen humor de la usuaria y aseguró estar trabajando en mejorar las interacciones tecnológicas para evitar malentendidos futuros.

Horarios del Metro de Medellín en las festividades

Como parte de los eventos navideños y los conciertos de Feid en el estadio Atanasio Girardot, el Metro de Medellín anunció modificaciones en su horario de operación para los días 6, 7 y 8 de diciembre. La empresa busca facilitar la movilidad de los asistentes y garantizar un transporte eficiente durante estas fechas de alta afluencia.

El servicio en las líneas A y B se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada, según lo informado por la entidad. “Pensando en la movilidad de nuestros usuarios y demás habitantes del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín realizará en el mes de diciembre algunas modificaciones al horario comercial”, se explicó en el comunicado oficial.

El Metro de Medellín anunció modificaciones en su horario de operación para los días 6, 7 y 8 de diciembre - crédito Metro Medellín

Desde las 11:50 p. m. del viernes 6 y sábado 7 de diciembre, solo se permitirá el ingreso en las estaciones Floresta y Estadio, para conectar con la línea A. El domingo 8, el acceso por estas estaciones estará habilitado a partir de las 10:15 p. m. Asimismo, el horario de salida desde estaciones clave como Niquía, Bello, Tricentenario, San Antonio, Poblado y San Javier, entre otras, se extenderá desde las 11:00 p. m. Sin embargo, otras estaciones como Prado, Parque Berrío y Aguacatala cerrarán en sus horarios habituales.

La decisión del Metro también responde a la expectativa de un incremento considerable en el número de pasajeros durante estas fechas. Además de facilitar el desplazamiento, estas medidas buscan fomentar el uso del transporte público como una alternativa más económica, eficiente y amigable con el medio ambiente.